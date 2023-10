Kampanja o mentalnom zdravlju “Brave Together” uči mlade kako da prepoznaju znakove anksioznosti i depresije

Kampanja o mentalnom zdravlju, "Brave Together", u Hrvatskoj će i ove godine pružati podršku onima koji se nose sa anksioznim i depresivnim teškoćama u obliku besplatne psihosocijalne online podrške kroz individualna i grupna savjetovanja. Projekt je nastao u suradnji s brendom Maybelline New York i Udruge „Igra" za pružanje psihosocijalnih usluga i edukacija, a u Hrvatskoj se provodi već treću godinu zaredom te je do sada više od 600 ljudi zatražilo podršku.

Anksioznost i depresija ozbiljni su zdravstveni problemi koji mogu utjecati na ljude svih dobnih skupina, uključujući i mlade. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), početak pojave prvih problema poput depresije, anksioznosti i problema u ponašanju, počinju između 15. i 24. godine. Oko 60 posto mladih je u periodu od 18. do 24. godine života doživjelo najmanje jednu teškoću vezanu uz mentalno zdravlje, od kojih je 23,4 posto imalo susret s depresijom, 18,2% je doživjelo anksioznost, a čak 13,5 posto imalo je suicidne misli. Podaci Eurostata pokazuju da je Hrvatska na trećem mjestu u EU-u po udjelu osoba sa stanjem kronične depresije te istovremeno na 14. mjestu po broju psihijatara na 100.000 stanovnika.

S ciljem podizanja svijesti o anksioznosti i depresiji među mladima, destigmatizacije mentalnih teškoća i edukacije mladih, inicijativa "Brave Together" osigurava besplatnu online psihosocijalnu podršku za one koji se nose sa anksioznim i depresivnim teškoćama u obliku besplatne psihosocijalne online podrške koju pružaju stručnjaci iz Udruge Igra. Nakon što osoba ispuni prijavni obrazac, u roku od 24 sata (ili 36 sati ukoliko je riječ o vikendu ili prazniku) kontaktirat će ju stručna osoba Igrinog tima radi inicijalnog razgovora koji služi detektiranju potreba. Na temelju inicijalnog razgovora, osobi će se dodijeliti adekvatna usluga online podrške ili će ju se uputiti gdje može dobiti prikladnu uslugu s obzirom na iskazane teškoće.

„Brave Together inicijativa namijenjena je svima koji se bore s anksioznim i depresivnim teškoćama, a zahvalni smo što i ove godine uz sebe imamo stručnu podršku članova i volontera Udruge Igra. Mladi sve više pate pod pritiskom suvremenih izazova, stoga smo im htjeli pružiti alate usmjerene prema zaštiti mentalnog zdravlja. Osim besplatnog savjetovanja, pripremili smo i posebne edukativne materijale koji promiču brigu i zaštitu mentalnog zdravlja putem B.R.A.V.E. koraka, seta smjernica za podršku mladima kako bi u svom orkuženju mogli prepoznati osobe koje prolaze kroz teške trenutke i pružiti im podršku", poručila je Jelena Aleksić, koordinatorica projekta Brave Together.

Akronim B.R.A.V.E. svodi se na pet koraka: Budi uz njih - prepoznaj znakove da je nekome teško; Razmisli o okruženju - pronađi siguran prostor za iskren razgovor; Aktivno postavljaj pitanja - obrati pažnju na stvari koje ih muče; Vodi računa o osjećajima - poslušaj ih i pruži im podršku; Efektivno potakni na akciju - ohrabri prijatelje da potraže pomoć.

Ove godine, Maybelline New York je osigurao i besplatne radionice na fakultetima u Zagrebu, čiji je cilj educirati mlade i pružiti im alate za prepoznavanje znakova mentalnih i emocionalnih teškoća poput anksioznosti i depresije. Također, radionice pružaju mladima konkretan alat pomoću kojih mogu upravljati teškim razgovorima i pružiti podršku svojim prijateljima i poznanicima koji se nose s navedenim teškoćama. Radionice će voditi stručnjaci iz Udruge Igra, koja od 1999. godine sustavno radi na unaprjeđenju kvalitete života djece, mladih, obitelji i društvene zajednice u cjelini, a veliki napor ulažu u edukaciju stručnjaka i senzibilizaciju javnosti o problematici unutar područja mentalnog zdravlja i socijalnog uključivanja. Njihova glavna korisnička skupina su upravo mladi, posebice mladi u riziku te u svom radu pristupaju sveobuhvatno što znači da osnažuju i zajednicu oko mlade osobe, njegove roditelje, skrbnike, stručnjake.

„Iako se sve više govori o mentalnom zdravlju, rezultati istraživanja i dalje pokazuju poražavajuće rezultate, stoga u narednom periodu trebamo još više i snažnije uložiti napore u senzibilizaciju javnosti te omogućavanje pravovremene i dostupne psihosocijalne podrške. Pritom je važno naglasiti kako mentalno zdravlje mladih je posebice ugroženo jer još uvijek postoje predrasude kako djeca i mladi najčešće nemaju teškoće s mentalnim zdravljem. Zahvalni smo što to prepoznaju i naši partneri u ovoj priči, Maybelline New York, stoga ćemo ove godine, uz osiguravanje online podrške, djelovati i preventivno i edukativno na način da ćemo educirati mlade osobe kako mogu pomoći svom prijatelju onda kada im je ta pomoć potrebna", istaknula je Katarina Vuk, mag. soc. rada, direktorica organizacijskog razvoja udruge Igra.

Maybelline je započeo globalnu inicijativu Brave Together 2020. godine s ciljem destigmatizacije anksioznosti, depresije i drugih suvremenih psihičkih problema s kojima se suočava sve veći broj ljudi. Do sada je kroz ovaj program, u suradnji s 35 neprofitnih organizacija u 25 zemalja, osigurana besplatna psihološka podrška za 350.000 ljudi. Maybelline planira do 2025. godine izdvojiti ukupno 10 miliona dolara kako bi se pružila pomoć milijunima ljudi širom svijeta.

Kampanja o mentalnom zdravlju "Brave Together" će trajati od 16. listopada do 16. studenog. Sve dodatne informacije i podršku moguće je pronaći na web stranici https://podrska.udrugaigra.hr/.