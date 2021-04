Vrlo dobro odrađenim kvalifikacijama, hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je nastup na Europskom prvenstvu koje je prvotno trebalo biti odigrani prošle godine, no prebačeno je na tekuću, 2021. godinu. Ne možemo reći da nije bilo problema, no najvažnije je ono što se naposljetku piše - šesti nastup na europskoj smotri.

Prije toga „Vatreni" su bili sudionici EP-a 1996. (četvrtfinale), 2004. (skupina), 2008. (četvrtfinale), 2012. (skupina) i 2016. godine (osmina finala). Dakle, nikad nismo prošli među najbolje četiri ekipe „Staroga kontinenta", a kakve su nam šanse ove godine? Možemo li dogurati, možda, do finala te tako ponoviti uspjeh s posljednjeg Svjetskog prvenstva u Rusiji prije nepune tri godine? Prema koeficijentima na Bet365 kladionici, malo je vjerojatno da će Modrić i društvo stići do istog cilja. Ili ostvariti više, popeti se na krov Europe.

Pobjeda protiv Walesa u teškim uvjetima

Poznati smo po tomu da u kvalifikacijskim ciklusima često ne briljiramo. „Vatreni" nas redovito dovode do „ludila", a tako je bilo i u kvalifikacijama za iduće Europsko prvenstvo. Ciklus je započeo teškom pobjedom na Maksimiru protiv Azerbajdžana golovima Barišića i Kramarića (2:1), a tri dana kasnije stigao je „hladan tuš" u obliku - Mađarske. U Budimpešti na Groupama Areni svladali su nas s 2:1 čime je pobjeda protiv Walesa u Osijeku u sljedećem kolu postao imperativ. U izrazito teškim okolnostima, ponajviše zbog visoke temperature, ekipa Zlatka Dalića slavila je istim rezultatom kao i protiv Azerbajdžana.

Prekrasne slike s Poljuda i prolaz nakon Slovaka

Rujan 2019. godine donio nam je dvije različite slike hrvatske reprezentacije. Najprije je Slovačka „razbijena" u Trnavi rezultatom 4:0, a nekoliko dana kasnije nove muke s Azerima - 1:1. Listopad nam je donio prekrasne slike s Poljuda i 34 tisuće navijača koji su glasno nosili „Vatrene" do uvjerljivog slavlja nad Mađarima od 3:0. Trebala nam je pobjeda protiv Walesa u Cardiffu za osiguravanje novog Eura, no Gareth Bale se ispriječio pogotkom krajem prvog dijela (1:1). Susret sa Slovačkom na Rujevici bio je, jednostavno - biti ili ne biti. Pobjeda nam je nosila prvo mjesto i izravan plasman na europsku smotru. Iako su Slovaci unijeli nemir u hrvatske redove golom Boženika u 32. minuti, Vlašić, Petković i Perišić kupuju Hrvatskoj vizu za Englesku i Škotsku. To su zemlje u kojima će Modrić i društvo igrati svoje utakmice grupne faze na Europskom prvenstvu.

Nikad u povijesti nismo svladali Škote

Što nam donosi skupina s Engleskom, Češkom i Škotskom? Voljeli bismo reći siguran prolaz, no puno ćemo se morati pomučiti. Još ako ponovimo nedavne igre s početka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022. godine, moglo bi biti svačega... S dvjema reprezentacijama igramo na njihovom terenu, Engleskom na Wembleyju 13. lipnja, te Škotskom na Hampden Parku 22. lipnja. Englezi će biti, posebice, nabrijani, pogotovo nakon onog poraza u polufinalu SP-a. Sjajno bi bilo za svjetske doprvake „izvući se" s bodom, a onda možda i napasti prvo mjesto. S Česima se nadamo pobjedi (Hampden Park, 18. lipnja), za razliku od Eura 2016. kada su huligani napravili svoje, a protiv Škota bit će posebno teško. Nikada u povijesti nismo svladali Škote, iako smo s njima snage odmjerili šest puta. Ta negativna tradicija morat će se kad-tad prekinuti, piše HR sport.

Bolje ciljati drugo mjesto

Dakle, iako se Engleska na prvu čini kao jedini protivnik koji je ranga naše reprezentacije, morat će Dalić i njegovi izabranici biti jako oprezni i s preostale dvije ekipe. Za razliku od nekadašnjih europskih prvenstava, ne možemo najjasnije prognozirati eventualnog protivnika u osmini finala budući da 16 od 24 ekipe prolaze dalje, odnosno, četiri najbolje trećeplasirane momčadi će put osmine finala. Ako naši nogometaši budu pobjednici skupine, ići će na drugoplasiranog iz skupine „smrti", gdje se nalaze Mađarska, Portugal, Francuska i Njemačka. Drugo mjesto bi, pak, nosilo nešto lakšeg protivnika, jer bi se Hrvatska križala sa skupinom E te odmjerila snage, također, s drugoplasiranom ekipom. Ondje se nalaze Španjolska, Švedska, Poljska i Slovačka. Ako bi „Vatreni", pak, bili trećeplasirani, onda je sve moguće. Svi su „dobrodošli"...

Stoga, prolasku skupine se nadamo. Ne samo da se nadamo, nego i priželjkujemo, taj doseg si moramo postaviti kao cilj. A poslije tko zna... Možda nam se malo osmjehne sreća, kao i u Rusiji prije tri godine.