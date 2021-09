Kako usvojiti i zadržati pozitivan stav u izazovnim vremenima, pitanje je koje si svatko od nas često postavlja. Moć pozitivnog razmišljanja je velika i može vam pomoći da tu energiju pretvorite u stvarnost. U zadnjih godinu i pol dana došlo je do brojnih promjena u svakodnevnom životu te je bilo vrlo bitno fokusirati se na psihofizičko zdravlje i optimizam. U srpnju ove godine Huawei je u suradnji s istraživačkom agencijom IPSOS proveo veliko europsko istraživanje u Hrvatskoj i još 9 europskih zemalja. Detaljne rezultate istraživanja možete pročitati na Huawei forumu, a kako usvojiti i zadržati pozitivan stav i riješiti se negativnih misli donosimo u nastavku s doktorom Natkom Beckom.

Ključ pozitivnog načina razmišljanja

Doktor Natko Beck za sebe kaže da je sretan otac, suprug i liječnik te svojim pristupom i pozitivnom energijom uveseljava svoje pacijente i pratioce na društvenim mrežama. Događaji koji su se dogodili u zadnjih godinu i pol dana utjecali su na zdravlje ljudi i došlo je do brojnih promjena u svakodnevnom životu pa je tako i ljudima bio veliki izazov zadržati pozitivan stav i ostati optimističan.

„Moderan život nije lagan, živimo ubrzanim životnim stilom, stres je prisutan svakodnevno, a kroničan umor i mentalno opterećenje uzimaju danak. U takvom okruženju čovjek treba pronaći snagu da ostane pribran i zdrav. Meni u tom preživljavanju moderne džungle najviše pomaže stoicizam sa svojim jednostavnim vrijednostima" - rekao nam je doktor Natko Beck.

Pozitivno razmišljanje rezultira boljim samopouzdanje pa možete lakše donositi prave odluke u pravo vrijeme. Studija pokazuje da se kvaliteta života u proteklih godinu i pol dana pogoršala za 33%, ali mnogi su motivirani napraviti promjene na bolje. "Ako želite imati pozitivan način razmišljanja u izazovnim vremenima, ključ je da se odmah počnete ponašati pozitivno tako što ćete, na primjer, započeti dan odlaskom u šetnju i ostvariti interakciju s ljepotom prirode" - savjetuje Natko.

Put prema sebi

Svaki izazov prilika je za učenje i rast ako odlučimo prihvatiti stvarnost onakvu kakva jest i iskoristiti je najbolje.

„Ne postoji garancija za sreću i zdravlje, život ima faze gdje je sve fenomenalno i faze gdje je sve grozno, ali to su ekstremi, a život je zapravo ono gotovo dosadno između. Taj dosadni dio možemo gurnuti prema veseloj strani i iskoristiti ga kvalitetnije" - za kraj nam je rekao doktor Natko Beck.

Ljudi u Hrvatskoj ljubitelji su nosivih uređaja te koristite pametne satove za praćenje svoje aktivnosti. Njih 25% smatra da im upravo pametni sat može pomoći i motivirati da budu aktivniji. Izbor doktora Natka Becka pao je na Huawei Watch 3 Pro pomoću kojeg prati svoju aktivnost i vodi evidenciju spavanja kako bi svaki dan bio naspavan, odmoran i optimizmom uveseljavao pacijente i pratioce na društvenim mrežama. Prvi korak za usvajanje pozitivnog načina razmišljanja je hrabrost, kaže doktor Beck.

„Prva stvar je hrabrost, hrabrost da svaki dan ustanemo i napravimo pravu stvar. Ono što treba. To nije uvijek lako, ali kad jednom krenemo s izvršavanjem zadataka onda se sve počinje kotrljati u našem smjeru. Također ne volim gubiti vrijeme na stvari koje mi ništa ne znače, jer sam svoju smrtnost shvatio prilično ozbiljno i to me motivira da svoje dane na zemlji iskoristim na najbolji mogući način. Ta spoznaja smrtnosti mi daje najviše snage da živim i uživam u svom životu, da budem dobar prema sebi i prema drugima. U trenucima mentalnog opterećenja, kad mi bude previše svega, najradije se sjetim te prolaznosti vremena i osvijestim da će ta težina također ubrzo proći."

Ostanite optimistični uz Huawei Watch 3

U Hrvatskoj 20% ljudi koristi pametne satove kako bi pratili svoju fizičku aktivnosti, a ono što ističu, osim praćenja koraka, zdravstvenih pokazatelja i kvalitete sna, je dugotrajna izdržljivost baterije do 3 tjedna. Zahvaljujući patentiranoj dual-core tehnologiji, Huawei Watch 3 Pro može izdržati i do tri tjedna. Osim toga, ako je potrebno, sat se može i napuniti vrlo brzo. Huawei Watch 3 omogućuje vam, između ostalog, praćenje zasićenosti krvi kisikom, broj otkucaja srca, temperaturu kože, kvalitetu sna i menstrualni ciklus. Sat će vas podsjetiti da budete aktivniji pa će vam podizanje razine kondicije, tjelesne forme, a time i raspoloženja biti lakše.