Ljudi često odustaju od uvođenja zdravih promjena zbog duboko ukorijenjenih navika i obrazaca ponašanja kojih se teško odriču, poput prekomjerne konzumacije šećera ili nedostatka tjelesne aktivnosti. Imaju nerealna očekivanja o brzini i jednostavnosti uvođenja tih promjena ili im nedostaje podrška okoline, što negativno utječe na njihovu motivaciju i samopouzdanje. Osim toga, u današnje vrijeme kada smo pretrpani obavezama i nedostaje nam vremena, uvođenje zdravih navika može zahtijevati dodatni napor i organizaciju, kojima se ne mogu svi posvetiti.

Kako bi obiteljima olakšali cijeli proces, javnozdravstveni program PETICA - igrom do zdravlja i projekt Vrtim Zdravi Film pokrenuli su edukativnu inicijativu Inkubator Motivator. Po svojem završetku, iza sebe je ostavila mnoge edukativno-inspirativne materijale, među glavnima videozapise vodećih hrvatskih stručnjaka, kojima se možemo vraćati kad nam zatrebaju motivacija i stručni savjeti za pridržavanje zdravih navika.

Pravilna prehrana je pola djetetovog zdravlja

Liječnica Alemka Jaklin Kekez za Inkubator Motivator objasnila je kako grickanje, kao i prekomjerno ispijanje toplih napitaka, negativno utječu na prehrambene navike najmlađih članova obitelji te zašto mnoga djeca danas ne poznaju osjećaj sitosti. Suočeni s pandemijom debljine kod djece, objasnila je Kekez, roditelji moraju obratiti pažnju na ono što djeca unose u svoje tijelo, od dovoljne količine vode do nutritivnih namirnica. Savjetovala je i planiranje užine, kako bi se izbjeglo kupovanje brze hrane ili pekarskih proizvoda u slučaju nužde. Nutricionistica Sara Cobal, koja radi na prevenciji pretilosti djece školske dobi u sklopu programa PETICA - igrom do zdravlja, pokazala je kako izgleda Tanjur pravilne prehrane i demonstrirala zašto je važno da djeca svakodnevno unose preporučenu količinu nutritivnih sastojaka. Dotakla se i važnosti poznavanja razlike između pojmova porcija i serviranje, koji će utjecati na način na koji promatramo koncept pravilne i uravnotežene prehrane. Njihovi su savjeti dostupni u prva dva videozapisa na PETICA - igrom do zdravlja.

Tjelesna aktivnost zajednički je projekt cijele obitelji

Kineziologinja Sanja Šalaj smatra da je tjelesna aktivnost projekt na kojem bi trebala raditi cijela obitelj, zbog čega je važno da roditelji djecu motiviraju i potiču vlastitim pozitivnim primjerima. U edukativnom videozapisu Šalaj je objasnila kako tjelesna aktivnost doprinosi dobrom raspoloženju i prevenciji depresije te anksioznosti, u nadi da će ova informacija potaknuti roditelje na uključivanje tjelesne aktivnosti u svakodnevnu rutinu cijele obitelji.

Osim pravilne prehrane i svakodnevne tjelesne aktivnosti, djeci je potreban odmor tijekom kojeg će se oporaviti od dnevnih izazova te upiti naučene informacije i vještine. Maša Malenica, pedijatrica koja je specijalizirala dječju neurologiju, u jednom od Inkubator Motivator videozapisa govorila je o važnosti kvalitetne rutine sna te svim distraktorima koji ometaju djecu za vrijeme odmora. Ovisno o dobnoj skupini, preporučila je miran okoliš spavaće sobe, ugašene ekrane pametnih uređaja, kao i bavljenje opuštajućim aktivnostima poput čitanja knjiga, tik pred spavanje.

Naravno, većina nas već zna koliko je važno unositi „zdrave" promjene u rutine cijelih obitelji, ali se teško pridržavamo svojih odluka. Umjesto mijenjanja cijele rutine, pametnije je praviti postupne promjene kako bismo lakše prihvatili nove navike. Alati kojima se svi roditelji mogu koristiti su pohvale i nagrade, kojima se djeci pokazuje da je njihov trud prepoznat i cijenjen, tvrdi sociolog Bruno Šimleša.

Edukativna inicijativa Inkubator Motivator nadogradnja je projekta Vrtim Zdravi Film, koji je do sada dosegnuo 85,000 djece, od kojih je u školskoj godini 2022./23. sudjelovalo 18,000 učenika iz 192 škole.