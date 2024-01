Jednostavni i praktični savjeti koji sprječavaju da se siječanjski blues pretvori u cjelogodišnje loše raspoloženje

Razdoblje siječnja, nakon što se odmaknemo od perioda učestalog druženja, darivanja i zabave, a sjaj blještavih ukrasa na ulici zamijeni sivilo i duboki minusi, mnogi od nas kategoriziraju kao najdepresivniji dio godine. Zato i ne čudi da je upravo ovaj prvi mjesec u godini proglašavan mjesecom svjesnosti o mentalnom zdravlju. Ova do nedavno tabu tema, postaje sve više prisutna u mainstream medijima i sve veći broj pojedinaca se o svom psihičkom stanju podjednako brine kao i o fizičkom zdravlju i spremi.

Istraživanja jasno pokazuju da je mentalno zdravlje značajno povezano s onim fizičkim. Pojedinci s kroničnim stanjima poput bolesti srca, raka i dijabetesa imaju veću vjerojatnost da će razviti depresiju ili anksioznost. Ova teza ide i u suprotnom smjeru - pozitivno mentalno zdravlje, zajedno s drugim čimbenicima, može smanjiti rizik od srčanog udara i drugih ozbiljnih medicinskih stanja. Snažno mentalno zdravlje pomaže u jačanju imunološkog sustava, smanjujući rizik od bolesti. Nedavno objavljeno istraživanje HUAWEI HEALTH SURVEY pokazalo je da je interes europskih ispitanika za osobno zdravlje visok, s podjednakim fokusom na psihičku dobrobit i fizičko zdravlje (>83% u odnosu na >82%). Međutim, opće zadovoljstvo psihofizičkim zdravljem ostaje u umjerenim parametrima i samo je polovica sudionika ankete izjavila da je zadovoljna svojim općim zdravstvenim stanjem.

No, kako najlakše zakoračiti u sferu mentalnog i fizičkog wellbeinga? Odgovor je većini jasan i dostupan - vježbanjem i redovitom fizičkom aktivnošću u svim oblicima.

Krećem se, dakle (aktivno i pozitivno) postojim!

Osim što može poboljšati fizičko zdravlje, izgled i stas, vježbanje pruža golem osjećaj mentalnog blagostanja. Redovito vježbanje pomaže u smanjenju rizika pojave težih psihičkih poremećaja kao što su depresija i tjeskoba, te može spriječiti njihov povratak. Tjelovježba pokreće niz pozitivnih promjena u mozgu, oslobađa endorfine, prirodne „hormone sreće" , snažne kemikalije u mozgu koje vam daju energiju i smanjuju hormon stresa. Redovito vježbanje može prekinuti tijek stalnih briga te stoga može služiti kao učinkovit i prirodni lijek protiv anksioznosti. Jeste li ikada primijetili kako se vaše tijelo osjeća kada ste pod stresom? Možete osjetiti stezanje u prsima, ubrzan puls, bolove u tijelu ili različite probleme poput nesanice. Briga i nelagoda zbog fizičkih simptoma i bolova mogu zauzvrat dovesti do još većeg stresa, stvarajući začarani krug između vašeg uma i tijela. Čak i ako nemate problema s mentalnim zdravljem, redovita tjelesna aktivnost može unaprijediti vaše raspoloženje i mentalno stanje.

Suvremeni život nam često ne ostavlja dovoljno vremena za aktivnosti, ali na moderne tehnologije koje postaju naprednije svakim danom pružaju nam opcije pametnih asistenata u formatu pametnih satova koji nam pomažu da se pobrinemo za sebe. Tako najnovija serija pametnih satova HUAWEI WATCH GT 4 transformira poimanje fitness značajki uvodeći poboljšane prstenove za aktivnosti i predstavljajući potpuno novu aplikaciju Stay Fit i nadograđeno GNSS praćenje poboljšano s novim TruSeenTM 5.5+. Nova značajka prstenova aktivnosti prikazuje dnevnu statistiku fitnessa (potrošene kalorije, trajanje vježbanja i aktivnost za vrijeme stajanja) kako bi korisnicima pomogao da ostanu u tijeku sa svojim dnevnim fitness ciljevima. Osim toga, sat nudi i više od 100 sportskih načina rada, uključujući i modernije sportove poput padela. Stay Fit koristi podatke o zdravlju u stvarnom vremenu kako bi pomogao korisnicima s upravljanjem unosa kalorija, dajući im preporuke prilagođene njihovim potrebama. Ljubitelji trčanja mogu uživati u nadograđenom dvopojasnom GNSS-om s pet sustava visoke preciznosti, koji poboljšava točnost pozicioniranja za čak 30% u usporedbi s prethodnicima. Ove značajke čine praćenje fizičkih aktivnosti personaliziranijim, a bolja su metoda za holističku kontrolu razine kondicije i težine umjesto pribjegavanja neznanstvenim i nezdravim taktikama mršavljenja ili debljanja koje se ponekad opasno promoviraju na internetu i loše utječu na samopouzdanje i mentalno zdravlje.

Wellbeing u svakodnevnom funkcioniranju na svim razinama

Vježbanje potiče rast novih moždanih stanica. Endorfini koji se oslobađaju u mozgu dok trenirate, osim što smanjuju hormon stresa, ublažavaju osjećaj anksioznosti i depresije te pomažu da se koncentrirate i osjećate mentalno osposobljenim za druge zadatke. Ali kretanje u svim formatima iznimno blagotvorno djeluje i na san čiju iznimnu važnost za mentalnu stabilnost i produktivnost znamo. Jednostavno je - ljudi koji redovito vježbaju osjećaju se energičnije tijekom dana, imaju bolje pamćenje i bolje spavaju noću. Čak i kratka tjelovježba ujutro, razgibavanje za vrijeme radnog vremena na koje vas je podsjetio vaš pametni gadget ili šetnja poslijepodne može poboljšati vaše obrasce spavanja. Ako više volite vježbati noću, opuštajuće vježbe poput yoge ili laganog istezanja mogu pomoći u promicanju sna. Redovita tjelovježba omogućit će vam da brže zaspite i probudite se odmornim. Pametni satovi izvrsni su u pomaganju pojedincima da razumiju i poboljšaju svoje obrasce spavanja. Huawei TruSleepTM 3.0 može detektirati mikropokrete tijekom spavanja kako bi preciznije odredio fazu sna u kojoj se korisnik nalazi. Ako se pitate okrećete li se tijekom spavanja ili osjećate dnevnu pospanost i pitate se dobivate li dovoljno dubokog sna, inteligentne analize sata mogu vam pomoći da dobijete uvid u ove teme. Pametni satovi iz linije HUAWEI WATCH GT 4 koriste napredni senzor HUAWEI TruSeenTM 5.5+ za otkrivanje razlika u otkucajima srca i detekciju abnormalnog disanja tijekom sna što proširuje analizu kvalitete ciklusa spavanja.

Jeste li ikada primijetili kako se vaše tijelo osjeća kada ste pod stresom? Vaši mišići mogu biti napeti, osobito na licu, vratu i ramenima, ostavljajući vas bolovima u leđima ili vratu ili bolnim glavoboljama. Možete osjetiti stezanje u prsima, ubrzan puls ili grčeve u mišićima. Briga i nelagoda zbog svih ovih fizičkih simptoma mogu zauzvrat dovesti do još većeg stresa, stvarajući začarani krug između vašeg uma i tijela. Vježbanje je učinkovit način da se prekine ovaj krug. Osim što oslobađa endorfine u mozgu, tjelesna aktivnost pomaže opuštanju mišića i ublažavanju napetosti u tijelu. Budući da su tijelo i um tako blisko povezani, kada se vaše tijelo osjeća bolje, bit će i vašem umu. Pametni satovi pružaju mogućnost korištenja podataka o varijabilnosti otkucaja srca uz pomoć kojih se može mjeriti razina stresa. Uključivanje ovih značajki u dnevne rutine pomaže u izgradnji otpornosti na stresore i potiče zdravije mentalno stanje kod korisnika. HUAWEI WATCH GT 4 čini pametnu tehnologiju i analitiku zdravstvenih parametara sastavnim dijelom zdravog života, a omogućuje jednostavno praćenje bitnih zdravstvenih značajki poput PPG analize aritmije putem poboljšane tehnologije praćenja indikatora zdravlja, TruSeenTM 5.5+, koja uključuje višekanalne algoritme. Shodno tome, ovaj pametni uređaj postaje Always on monitor stresa koji vam je uvijek pri ruci za praćenje i upravljanje svim dnevnim izazovima i krizama dajući vam sugestije za umirujuće vježbe disanja koje će vam smiriti um.

Na kraju možemo zaključiti da je redovita fizička aktivnost ulaganje u um, tijelo i duh. Kada postane navika, može potaknuti rast samopouzdanje, umanjiti psihosomatske posljedice nepovoljnih životnih situacija te učiniti da se osjećate snažno i moćno. Krenite malim koracima i s aktivnostima koje vas čine sretnim. Vaša odluka početak je svakog wellbeing putovanja, dok su motivatori I asistenti u formi obitelji, prijatelja ili pak pametnih gadgeta svakako dobrodošla pratnja.