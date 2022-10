Ove godine suočili smo se s brojnim poskupljenjima, a s obzirom na prognoze koje kažu da nas čeka kriza, korisno je znati neke trikove koji vam mogu pomoći da uštedite novac

Štednja postaje ključna riječ ove godine... pa evo pet dobrih savjeta da ne radite kratere u svom kućnom budžetu...

Birajte jeftinije - ako kupujete neki potpuno novi proizvod, koristite alate i internetske stranice za usporedbu cijena (Google Shopping i slično) kako biste vidjeli po kojoj cijeni drugi trgovci prodaju isti takav proizvod. Ako kupujete online, ne zaboravite provjeriti i dodatne troškove za dostavu. Također, prije kupnje provjerite postoje li neke akcije i popusti za određeni proizvod koji vam treba. Treba napomenuti da u nekim slučajevima možete skupljati bodove na osnovu kojih kasnije možete dobiti popust pa obratite pažnju i na to.

Izbjegavajte nove stvari - trgovine koje prodaju rabljenu robu mogu vam uvelike pomoći da uštedite novac. Osim toga, tržište najma također cvjeta pa možete iznajmiti gotovo sve što vam treba - od haljina preko dječjih igračaka i knjiga pa do kućanskih aparata. Možda nećete morati kupiti nešto novo ako ga možete posuditi, obično za malu cijenu.

Postavite proračun - jedan od najstarijih financijskih trikova u knjigama je proračun. Nije u pitanju ništa novo, ali je jedno od najvažnijih pravila ako želite paziti na svoju potrošnju. Ključno je napraviti realan proračun i redovito ga pregledavati. Ako to još niste isprobali, zašto ne biste ove godine isprobali proračun od 50/30/20. Podijelite svoj prihod na tri načina: 50 posto na osnovne troškove kao što su stanovanje, računi i namirnice, 30 posto na stvari koje želite raditi, hobije, pretplate ili novu odjeću, a 20 posto na otplatu dugova ili izgradnju svoje ušteđevine.

Proučite svoju potrošnju na hranu - hrana poprilično "pojede" proračun, no četveročlana obitelj mogla bi uštedjeti oko 730 funti (oko 6 200 kuna) godišnje ako smanji bacanje hrane, piše The Independent. To podrazumijeva strogo planiranje obroka i postavljanje temperature u hladnjaku na ispor 3 stupnja Celzijusa kako bi hrana bila sigurnija i dulje svježa. Stručnjakinja za sigurnost hrane kaže da se gotovo sve može zamrznuti, od mlijeka i kruha do sendviča. Ipak, trebali biste izbjegavati zamrzavanje salata.

Saznajte svoja prava - jedan od najvažnijih trikova jest znati svoja prava kako biste znali kad se možete žaliti i kad možete tražiti odštetu. Kada tvrtka pogriješi, vi biste pomoć trebali pronaći u Zakonu o zaštiti i pravima potrošača. To će vam pomoći u slučajevima kada dobijete pokvarenu, neispravnu ili nezadovoljavajuću robu i uslugu. Uvijek pažljivo provjerite uvjete i odredbe, bit ćete obaviješteni o vremenskom okviru za povrate, popravke i povrat novca kada kupite određeni proizvod. Također, postoje i društva i organizacije koje se bave zaštitom potrošača kojima se možete obratiti za pomoć ako smatrate da ste oštećeni.