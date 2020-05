Kako preživjeti još nekoliko dana bez kockanja?

Po najnovijim vijestima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, od sljedećeg ponedjeljka bismo se mogli vratiti u što normalniji život, a to uključuje i otvaranje kockarnica i kladionica. Kockarnice su, sa svojim igrama na sreću (iako je za neke potrebno i umijeće), uvijek bila privlačna mjesta, pogotovo u trenutcima kada ljudi žele ili moraju brzo doći do novca. No, za one koji možda još uvijek nisu spremni stupiti u casino u strahu da nešto ne pokupe, ili jednostavno ne mogu pričekati još nekoliko dana, tu su online i mobilne kockarnice.

Kako piše Business Insider, već samo 10 minuta igranja igrice na mobilnom uređaju, tabletu ili računalu može smanjiti ili potpuno ukloniti stres, smanjiti bol pa i povoljno utjecati na oboljele od PTSP-a, što je idealno za ovo trenutno ili post izolacijsko vrijeme pandemije korona virusa. Igrice nam odvraćaju misli od teških i crnih misli, kao i od problema u životu.

Online automati

Najčešće forme online kockanja su online automati za kockanje – to su vrlo jednostavne igre s vrlo jednostavnim pravilima. Nije potrebna priprema niti znanje kako biste igrali ovakve igre, a svojom grafikom i smirujućom glazbom pomažu da se odmaknete od svakodnevnih problema. Ove su igre dostupne u mobilnim i računalnim verzijama, tako da ih se može igrati bilo gdje, bilo kada.

Način igranja online automata za kockanje

Online automati za kockanje mogu se igrati istog časa, preko online pretraživača. Postoje besplatne verzije u kojima igrate za virtualni novac, što znači da se ne izlažete opasnosti gubitka novca, ako vam je to najveća briga i razlog zašto još uvijek niste iskušali on-line kockanje.

Naravno, postoje i igre za pravi novac. U ovakvim slučajevima, gotovo sve ovakve igre zaštićene su SSL enkripcijom, što znači da su svi vaši podaci u potpunosti sigurni.

Kockajte odgovorno!

Najvažnije kod igranja ovakvih igara jest da zbog njih ne zanemarite svoje obveze jer vas to može dovesti u dodatne probleme. Također, važno je kockati odgovorno.

Portal Savjeti-hr nudi nekoliko smjernica koje bi svaki ljubitelj kocke trebao slijediti: