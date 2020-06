Uporabom raznih novih stranica i servisa za online učenje ne znamo točno gdje podaci o nama zapravo odlaze, ali ne brinite, zaštita podataka je sada lakša nego ikad!

Pandemija koronavirusa promijenila je naše živote na mnogo različitih načina - držimo se podalje od ljudi na ulici, preko Interneta se može naručiti sve, od toalet papira do svježih jagoda iz OPG-a, a naši se najmlađi školuju iz udobnosti svojih soba. Iako u se Hrvatskoj život čini normalnijim svakim danom, neke stvari iz „vremena COVID-a" su još uvijek ostale.

Platforme za učenje postale su spas svjetskom obrazovnom sustavu kada su škole polako počele zatvarati - sva je nastava mogla preći online i školarci i studenti, pogotovo naši koji su izgubili puno nastave zbog štrajkova koji su se ovdje događali u listopadu i studenom prošle godine, mogli su „normalno" nastaviti sa školovanjem. No, s dolaskom bilo kakvih novih platformi valja se zapitati - koliko su one zapravo sigurne? Što rade s podacima koje vuku bez da smo mi toga svjesni?

Od 2018. FBI upozorava da se učenici koji koriste obrazovne tehnologije mogu suočiti s brojnim prijetnjama cyber sigurnosti i privatnosti. Zabrinutosti uključuju izloženost osobnih podataka, biometrijskih podataka, akademskih podataka, geolokacije, povijesti web preglednika, IP adresa i aktivnosti u učionici, kao i potencijalno otkrivanje obrazaca ponašanja učenika te medicinskih podataka.

Osim u vezi s privatnosti podataka o studentima i učenicima, alati za video konferencije mogu predstavljati jedinstvene izazove u vezi s privatnošću općenito. Na primjer, platforma za videokonferencije Zoom, koja je nakon mjera zatvaranja postala popularno sredstvo za internetsko učenje među školama i tvrtkama, posljednjih je tjedana bila pod sve većim napadom "zoombombera". To se događa kad internetski trolovi prekidaju učionice i sastanke s uvredljivim sadržajem pomoću značajke dijeljenja zaslona platforme.

Da bi se izbjegli potencijalni rizici, i nastavnici i roditelji mogu se upoznati s problemima privatnosti koji se odnose na podatke o učenju i njihovu sigurnost. No, način na koji učenici mogu sami sebe zaštititi, a i svoje osobne podatke jest korištenje VPN-a.

VPN (skraćenica za "Virtual Private Network") mrežna je tehnologija koja preko javne ili privatne mreže izrađuje sigurnu vezu. Kao što vatrozid štiti podatke na vašem računalu, tako VPN štiti vaše podatke online. Kada surfate bez VPN-a, spajate se na poslužitelj svog pružatelja pristupa internetu, koji vas onda spaja s web stranicom koju odaberete, što zapravo znači da sva vaša internetska aktivnost prolazi kroz njegove poslužitelje

i ISP je može pratiti. No, kada surfate preko VPN-a, vaš promet prolazi kroz VPN poslužitelj koristeći takozvani šifrirani "tunel" - to znači da nitko osim vas i poslužitelja VPN-a nema pristup vašim podacima.

No, treba znati da postoji velika razlika između privatnosti i anonimnosti - uporabom VPN-a ne postajete potpuno anonimni pošto vaš pružatelj VPN usluge zna tko ste i može vidjeti vašu online aktivnost. No, to štiti vašu privatnost od vašeg ISP-a, škole, fakulteta, pa čak i vlade - to znači da možete birati da vaše podatke mogu vidjeti svi ili samo jedna tvrtka. VPN je savršen način da se, u doba kada mislimo da nas svi prate sa svih strana, „maknete s karte" i sami odaberete tko i kako može saznati određene stvari o vama i vašoj obitelji.