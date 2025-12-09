Ako razmišljate o promjeni nekih stvari u kupaonici, evo vam pregleda najnovijih trendova pa vam možda nešto i padne na pamet...

Dok se opraštamo od još jedne godine, vraćamo se najistaknutijim kupaonskim trendovima koji su oblikovali 2025. U godini snažnih promjena u dizajnu interijera, kupaonice su postale prostor mira, odmora i održivosti. U nastavku donosimo ključne smjerove koji su obilježili ovu godinu - od novih boja i materijala, do tehnoloških inovacija koje unapređuju svakodnevni život.

TREND 1: SMEĐA - VODEĆA BOJA GODINE

Topli zemljani tonovi proživjeli su veliki povratak. Smeđa u svim svojim nijansama - od meke taupe do duboke čokoladno smeđe - dominirala je interijerima 2025., čineći kupaonice raskošnim, ugodnim i bezvremenskim prostorima. Pantoneov izbor „Mocha Mousse" za boju godine, samo je potvrdio ovaj snažan globalni val.

U kombinaciji s drvom, kamenom i keramikom, smeđa boja unosi osjećaj prirodne topline, dok tamnije nijanse stvaraju luksuzan spa-dojam. Svjetliji tonovi poput bež ili boje pijeska pružaju vizualnu svježinu i idealni su za manje prostore.

Brzi savjet: Želite osvježiti kupaonicu bez velikih zahvata?

Dodaci poput ručnika, dekorativnih elemenata ili nove elegantne tipke za ispiranje mogu biti dovoljan „touch-up" koji se savršeno uklapa u trend.

TREND 2: PRIRODNI MATERIJALI I ORGANSKI OBLICI

U 2025. prirodna estetika postala je ključna točka modernog dizajna kupaonica. Organski oblici, drveni elementi i taktilne površine unose mir i ljepotu prirode u domove, stvarajući prostor za regeneraciju nakon užurbanog dana.

Drveni kupaonski namještaj donosi toplinu i funkcionalnost, uz praktične sustave organizacije poput pametnih umetaka za ladice.





Okrugla i ovalna ogledala s indirektnom rasvjetom sve su češći izbor, a posebno se ističu modeli iz linije Geberit Option, koji stvaraju efekt lebdenja i opuštajuću atmosferu.

Kupaonica s Geberit iCon umivaonikom, bazom za umivaonik, WC školjkom i Geberit tipkom

TREND 3: UŠTEDA VODE - ODRŽIVOST KAO STANDARD

Sve više korisnika razmišlja o odgovornoj potrošnji vode - i to ne bez razloga. Prema izvješću UN-a, gotovo polovica svjetske populacije suočava se s ozbiljnim nedostatkom vode barem jednom godišnje. U kupaonici, mjesto gdje potrošnja vode počinje i završava, svaki detalj čini razliku.

Zato su inovativni sustavi ispiranja postali jedan od ključnih trendova. Tehnologije koje vode spiralno vode kroz keramiku, poput Geberit TurboFlush sustava, omogućuju snažno, temeljito ispiranje uz manju potrošnju vode. WC školjke bez unutarnjeg ruba dodatno olakšavaju čišćenje.

TREND 4: TUŠ WC UREĐAJI - HIGIJENA BUDUĆNOSTI

Nježna, prirodna i higijenska intimna njega prerasta u novi standard kupaonske udobnosti. Tuš WC uređaji, inspirirani japanskom tradicijom higijene, postali su jedan od najpoželjnijih elemenata modernih kupaonica.

Geberit AquaClean Alba posebno se istaknula kao elegantan i pristupačan početni model. Integrirana funkcija bidea, precizno podešavanje položaja tuš ručice, temperature i jačine mlaza, kao i patentirana WhirlSpray tehnologija čine ju idealnim izborom za sve koji žele podići razinu svakodnevne higijene.

Tehnologija tuša WhirlSpray pruža optimalno čišćenje i posebno ugodan osjećaj u kombinaciji s niskom potrošnjom vode. To se postiže pulsirajućim mlazom tuša. Možete birati između pet podesivih postavki mlaza tuša.



Tuš WC uređajem može se upravljati putem daljinskog upravljača ili putem mobilnog telefona.