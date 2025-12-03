S kontinuiranim snažnim fokusom na dobre ponude i konkurentne cijene, JYSK Hrvatska je u financijskoj godini 2024./25. ostvario izvanredne rezultate u pogledu prometa, EBIT-a i rasta broja kupaca.

U financijskoj godini 2024./25. (FY25) promet JYSKa Hrvatska porastao je za 13,9 %, na 150.343.900 eura, dok je EBIT dosegnuo 34.752.301 eura, što predstavlja rast od 16,7 % u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno je poželio dobrodošlicu 327.652 novih kupaca, što predstavlja rast od 12,3 %.

„Financijska godina 2025. bila je izvanredna godina za nas, obilježena snažnim rastom. U izazovnom okruženju kupci sve više traže vrijednost za novac i odlične ponude, a ponosna sam što su naši timovi u svim trgovinama svakodnevno uspjeli osigurati vrhunsku uslugu. Ovi rezultati potvrđuju da kupci prepoznaju našu kvalitetu i povjerenje koje gradimo", izjavila je Vesna Kukić Lončarić, Country direktorica JYSKa za Sloveniju, Hrvatsku, BiH i Srbiju.

„Posebno nas veseli i što se JYSK ponovno našao na Forbesovoj listi najpoželjnijih poslodavaca za 2025. godinu - što dodatno potvrđuje snagu naše kulture, stabilnosti i ulaganja u zaposlenike. Naši timovi ključ su našeg uspjeha i temelj daljnjeg rasta", dodala je.

Ekspanzija i ključni poslovni dosezi u Hrvatskoj

JYSK Hrvatska nedavno je otvorio svoju jubilarnu 70. trgovinu, čime je dodatno učvrstio prisutnost na domaćem tržištu. Kompanija nastavlja ulagati u razvoj maloprodajne mreže, modernizaciju postojećih trgovina te unaprjeđenje ponude proizvoda za spavanje i uređenje doma. Snažan rast prometa i broj novopridošlih kupaca potvrđuju kontinuiranu potražnju, kao i stabilnu tržišnu poziciju brenda u Hrvatskoj.

Istovremeno, JYSK Hrvatska aktivno provodi globalnu strategiju „Customers' First Choice", usmjerenu na pružanje još boljeg iskustva kupcima, optimizaciju procesa i dodatno jačanje digitalnih i logističkih kapaciteta.

JYSK globalno: snažan rast i širenje na nova tržišta

Ekspanzija je dio JYSKovog DNK-a, što potvrđuju i rezultati na globalnoj razini. Tijekom FY25 JYSK je ostvario povijesne iskorake otvaranjem prvih trgovina na dva nova kontinenta. U Maroku, u Africi, kompanija je otvorila vlastite trgovine, dok su u Urugvaju, u Južnoj Americi, prve trgovine otvorene putem lokalnog franšiznog partnera.

U FY25 JYSK je globalno otvorio 148 novih trgovina tako da je kraj financijske godine kompanija dočekala s ukupno 3.575 trgovina u 50 zemalja. Od toga se 225 trgovina u 21 državi vodi putem franšize, dok su preostale 3.350 trgovina u 29 zemalja u direktnom vlasništvu JYSKa.

Ovi impresivni rezultati na svjetskoj razini jasno pokazuju razmjere JYSKovog poslovanja, ali i stvaraju okvir u kojem Hrvatska nastavlja ostvarivati snažan rast i doprinositi ukupnom uspjehu kompanije.

Smanjenje emisija u trgovinama

Kao dio JYSKovih klimatskih ciljeva, koji su odobreni od strane globalno priznate inicijative Science Based Targets (SBTi), tvrtka se obvezala smanjiti emisije iz scope 1 i 2 za 50,4 % do kraja FY32. Iako je JYSK otvarao nove trgovine, rezultati FY25 pokazuju da je istovremeno uspio smanjiti ukupne emisije u scope 1 i 2 za 1,2 % u odnosu na FY22.

Većina emisija u scope 1 i 2 dolazi iz trgovina, a u FY25 JYSK je smanjio emisije po trgovini za 9 % u usporedbi s FY22. U pogledu scope 3, JYSK radi na odvajanju rasta poslovanja od povećanja emisija, a u protekloj financijskoj godini smanjio je emisije po prodanoj toni proizvoda za 16,5 % u odnosu na FY22.

Pogled prema naprijed

Početkom FY26 uvedena je nova globalna strategija „Customers' First Choice", koja definira ključne prioritete za razdoblje 2025.-2028.

„U nadolazećem razdoblju nastavit ćemo ulagati u modernizaciju trgovina, razvoj naših zaposlenika i dodatno poboljšanje iskustva kupaca. Ostajemo vjerni temeljnim JYSK vrijednostima: trgovac, kolega i timski duh - koje su temelj naše uspješnosti i prepoznatosti na hrvatskom tržištu", zaključila je Vesna Kukić Lončarić.

FY25 u brojkama - JYSK Hrvatska

13,9 % rasta prometa , ukupno 150.343.900 €

16,7 % rasta EBIT-a , ukupno 34.752.301 €

12,3 % rasta broja kupaca , odnosno 327.652 novih kupaca

JYSK ponovno među Forbesovim najpoželjnijim poslodavcima 2025.