Jubilarni XMAGE Awards otvoren za prijave: Zabilježite svoj najbolji trenutak

Deseto izdanje međunarodnog fotografskog natječaja XMAGE Awards donosi novu temu koja stavlja naglasak na snagu trenutka i osobnu perspektivu. Pod sloganom „Now is Your Shot", Huawei poziva fotografe iz cijeloga svijeta da kroz objektiv ispričaju vlastite priče i zabilježe ono što se često promiče u svakodnevici.

XMAGE Awards profilirao se kao jedna od najvažnijih globalnih platformi za mobilnu fotografiju. Od pokretanja 2017. godine natječaj je okupio autore iz više od 170 zemalja i regija te prikupio gotovo šest milijuna radova. Danas nadilazi okvire tehnološkog natjecanja i prerasta u prostor susreta različitih kultura, vizualnih stilova i osobnih izraza.

Ovogodišnja tema nastavlja razvoj koncepta koji je posljednjih godina istraživao emocije i odnose između pojedinca i svijeta. Nakon tema „A Heartwarming World" i „The World, You and Me", novo poglavlje donosi fokus na sadašnji trenutak i njegovu autentičnost. Naglasak je na onome što se događa ovdje i sada, u kadru koji nosi osobni pečat autora.

Natječaj zadržava provjereni format prema kojem stručni žiri odabire sto najboljih radova pod nazivom „XMAGE 100". Autori odabranih fotografija osvajaju novčanu nagradu od 1500 američkih dolara prije oporezivanja, dok će troje najboljih biti proglašeno fotografima godine i nagrađeno s po 10 tisuća dolara. Odluka će se temeljiti na umjetničkoj vrijednosti i snazi vizualne priče.

Odabrani radovi bit će predstavljeni široj javnosti na izložbi u pariškom Grand Palais, jednom od najprepoznatljivijih svjetskih prostora za umjetnost i kulturu, čime natječaj dodatno potvrđuje svoj međunarodni značaj.

Kako bi se potaknula raznolikost izraza, sudionicima je na raspolaganju devet kategorija, od svakodnevnih prizora do eksperimentalnih pristupa fotografiji. Posebna novost je kategorija „Active Moments", koja donosi dinamične prizore iz sporta, putovanja i aktivnosti na otvorenom, naglašavajući pokret i energiju suvremenog načina života.

Sudjelovanje je otvoreno autorima diljem svijeta, a prijave su moguće putem više digitalnih kanala, uključujući službenu internetsku stranicu i aplikaciju My HUAWEI. Korisnicima Huawei pametnih telefona dostupna je i opcija jednostavnog dijeljenja fotografija izravno iz galerije, čime se dodatno pojednostavljuje proces prijave.

O kvaliteti pristiglih radova odlučivat će međunarodni žiri sastavljen od uglednih fotografa, urednika i vizualnih stručnjaka, koji će kroz različite profesionalne perspektive odabrati radove s najjačim autorskim potpisom.

Uz sam natječaj, Huawei nastavlja razvijati i inicijative koje povezuju globalnu fotografsku zajednicu. Kroz radionice „XMAGE Atelier", održane u gradovima poput Šangaja i Pariza, potiče se razmjena znanja i iskustava te istraživanje novih mogućnosti mobilne fotografije.

Više informacija o natječaju i uvjetima sudjelovanja dostupno je na službenoj internetskoj stranici:

https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage

