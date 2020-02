Najprestižnija nagrada filmske umjetnosti - Oscar, dodijelit će se 9. veljače 92. put, a utrku za zlatni kipić s 11 nominacija predvodi film Todda Phillipsa "Joker", smješten u svijet stripovskog junaka Batmana, dok je prvi put u povijesti dodjele nagrade filmski studio s najviše nominacija streaming servis Netflix.

Ostala su još nepuna dva dana do krune događaja duge hollywoodske sezone nagrada i crvenih tepiha. Ceremonija dodjele nagrade Oscar američke Akademije filmskih umjetnosti i znanosti (AMPAS) bit će emitirana uživo u više od 225 država i teritorija diljem svijeta.

Devet naslova u konkurenciji za najbolji film

Sedamnaest filmova dobilo više od jedne nominacije, a u kategoriji najboljega natječe se devet naslova. Predvodi ih dramski triler "Joker" Todda Phillipsa s ukupno 11 nominacija. Film je nominiran i za glavnu mušku ulogu (Joaquin Phoenix), režiju, adaptirani scenarij, fotografiju, kostimografiju, šminku, originalnu glazbu, montažu, zvuk i montažu zvuka.

S deset nominacija slijedi ratna drama Sama Mendesa "1917", po mišljenju kritičara jedan od favorita za titulu najboljeg filma, ali i režiju, iako se film pojavio relativno kasno u sezoni nagrada. Film je, uz ostalo, dobio nominacije i za najbolji originalni scenarij, fotografiju i vizualne efekte, a kritičari ga hvale zbog odvažnog načina snimanja zbog kojeg se čini da je film snimljen u jednom neprekinutom kadru.

Isto toliko nominacija ima i mafijaška drama Martina Scorsesea "Irac / The Irishman", koju je nekoliko filmskih studija "zaobišlo" zbog velikog budžeta, dugog trajanja, ali i oslanjanja na digitalnu tehnologiju pomlađivanja starijih glumaca. Film je Scorseseu donio još jednu nominaciju za režiju te nominacije za sporedne uloge oskarovcima Joeu Pesciju i Alu Pacinu.

Dramska komedija "Bilo jednom... u Hollywoodu" kultnog redatelja Quentina Tarantina također ima 10 nominacija, među kojima su i ona za režiju, glavnu ulogu (Leonardo DiCaprio) te sporednu ulogu (Brad Pitt).

Sa šest nominacija tu su i romantična drama smještena u 19. stoljeće "Male žene" (Greta Gerwig), obiteljska drama "Priča o braku / Marriage Story" (Noah Baumbach), satirična komedija "Jojo Rabbit" glumca i redatelja Taike Waititija, koji je u filmu utjelovio Hitlera kao smiješnog imaginarnog prijatelja usamljenog dječaka, dok je biografska drama "Izazivač: Le Mans '66." (James Mangold) dobila četiri nominacije.

Južnokorejska drama/triler "Parazit" (Bong Joon Ho) također ima šest nominacija, među kojima je i ona za režiju. Jedan je od favorita za najbolji film te glavni favorit za međunarodni film, a osvoji li obje nagrade, poći će mu za rukom ono što je prošle godine izmaklo "Romi" - da postane prvi film u povijesti s dvije nagrade za najbolji film.

Za najbolje glumce favoriti Renée Zellweger i Joaquin Phoenix

Za Oscara u kategoriji nabolje ženske uloge ove se godine natječu Scarlett Johansson za ulogu u filmu "Priča o braku", Saoirse Ronan za film "Male žene", Charlize Theron za ulogu bivše novinarke Foxa Megyn Kelly u "One su bombe", Renée Zellweger za ulogu u filmu "Judy" o Judy Garland, koja je i favoritkinja za osvajanje zlatnoga kipića te Cynthia Erivo za ulogu u filmu "Harriet" o američkoj aktivistkinji protiv robovlasništva Harriet Tubman.

Erivo je nominirana i za originalnu pjesmu (Stand Up). Osvoji li Oscara, pridružit će se uskom krugu ljudi koji su kroz karijeru osvojili četiri prestižne nagrade - Emmy, Grammy, Oscar i Tony, a bila bi i najmlađa osoba koja je to postigla.

Uz Joaquina Phoenixa, favorita zbog uloge neuspješnog komičara koji postane psihopatski ubojica, i Leonarda DiCaprija, u kategoriji glavne muške uloge nominirani su Antonio Banderas za španjolski film "Tuga i slava" (Pain and Glory), Adam Driver za ulogu u filmu "Priča o braku" te Jonathan Pryce za ulogu pape Franje u biografskom filmu "Dvojica papa" (The Two Popes).

Za najbolju sporednu žensku ulogu konkuriraju Kathy Bates za film "Slučaj Richarda Jewella", za "Priču o braku" nominirana je Laura Dern koja slovi kao favoritkinja te bi joj to mogao biti prvi Oscar, Florence Pugh za "Male žene", Margot Robbie za film "One su bombe" te Scarlett Johansson za film "Jojo Rabbit".

U dugoj povijesti Oscara samo je 12 glumaca ili glumica nominirano za dvije različite nagrade za glumu u istoj godini, a Johansson su to prve dvije nominacije uopće.

Uz Joea Pescija, Ala Pacina i Brada Pitta, kojemu bi to mogao biti prvi Oscar za glumu nakon pet nominacija, za najboljega sporednog glumca natječu se Tom Hanks za biografski film "A Beautiful Day in the Neigborhood" te Anthony Hopkins za ulogu pape Benedikta XVI. u filmu "Dvojica papa".

Nominacije za najbolju režiju dobili su Martin Scorsese za "Irca", Todd Phillips za "Jokera", Sam Mendes za "1917", Quentin Tarantino za "Bilo jednom... u Hollywoodu" te Bong Joon Ho za "Parazita".

U kategoriji najboljega originalnog scenarija nominirani su filmovi "Nož u leđa / Knives out", "Priča o braku", "1917", "Bilo jednom... u Hollywoodu" i "Parazit", a za adaptirani scenarij "Irac", "Jojo Rabbit", "Joker ", "Male žene" i "Dvojica papa".

Filmski studio s najviše nominacija je streaming servis

Od nominiranih filmskih studija, Neflix ima najviše nominacija - 24, među kojima su čak dvije za najbolji film te za animirani film. Na drugom mjestu s 23 je Disney/Fox, a na trećem Sony Pictures s 20.

Tako se po prvi puta u povijesti dodjele Oscara dogodilo da je streaming servis na prvome mjestu po broju nominacija. Uspon raznih streaming servisa, čiji su filmovi sve popularniji pogotovo zato što gledatelji ne moraju čekati da završi njihovo prikazivanje u kinima, dovelo je do negodovanja u industriji.

Stoga je Ministarstvo pravosuđa SAD-a u travnju prošle godine upozorilo Akademiju da bi mogla prekršiti zakon o zaštiti tržišnog natjecanja pokuša li zabraniti ili ograničiti sudjelovanje streaming servisa u Oscarima.

Dodjela Oscara održat će se bez voditelja, kao i prošle godine, a dobitnike nagrade predstavljat će najpoznatiji glumci, glumice i prošlogodišnji pobjednici u glumačkim kategorijama.

Jedna od zanimljivosti je što ovogodišnja dodjela želi pokazati ekološku osviještenost pa će tako jelovnik biti gotovo u potpunosti na biljnoj bazi, a plastične boce za piće neće se koristiti.

Nagrada Oscar dodjeljuje se od 1929., do sada je uručeno 3140 statua, a poznato ime Oscar nosi od 1939. godine. Dobitnika bira gotovo 8000 članova Akademije, a do samoga otvaranja omotnica na pozornici, Akademija ne zna koliko će se nagrada ukupno dodijeliti. Ime dobitnika gravira se nakon ceremonije.