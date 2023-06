Možemo li izvanzemaljcima zahvaliti što je spriječen nuklearni rat na Zemlji? To je tvrdio jedan bivši NASA-in astronaut

Edgar Mitchell je oduvijek radio probleme NASA-i jer njegove izjave pokazuju da nije sve bilo onako kako bi se željelo... barem kad su svi unisono izjavili da izvanzemaljci ne postoje.

Naime, čovjek je bio na Mjesecu kao dio misije Apollo 14 i gotovo od tada dijeli raznorazne teorije zavjera jer ga je, očito, nešto uzdrmalo kad se vratio s Mjeseca 1971. godine.

Mitchell je bio šesti čovjek na Mjesecu i bio je pilot lunarnog modula na Apollu 14. Prije smrti 2016., Mitchell je tvrdio da su izvanzemaljci posjetili Zemlju.

Govoreći za Mirror, Mitchell je ustvrdio da su izvanzemaljci odgovorni za sprječavanje nuklearnog rata između SAD-a i Sovjeta na vrhuncu hladnoratovskih napetosti.

U to se vrijeme Mitchell usredotočio na objekt White Sands Missile Range u Novom Meksiku.

"White Sands je bio poligon za testiranje atomskog oružja - i to je ono što je zanimalo vanzemaljce", rekao je.

"Htjeli su znati o našim vojnim sposobnostima. Moje vlastito iskustvo u razgovoru s ljudima pokazalo je da su vanzemaljci pokušavali spriječiti nas da uđemo u rat i pomoći u stvaranju mira na Zemlji."

Raketni poligon White Sands mjesto je gdje je 1945. testirana prva atomska bomba, a Mitchell je tvrdio da su mu tamošnji časnici rekli da su izvanzemaljci oborili projektile koji su letjeli iznad mjesta.

Tvrdnje su, kao što ste i očekivali, osporene. Stručnjak za NLO Nigel Watson rekao je u to vrijeme za IFL Science: "Za mene je ovo samo još jedan slučaj NLO fantazije i nagađanja. Kada pokušate doći do činjenica to je kao da pokušavate tjerati mačke u stado."

U međuvremenu, teoretičar zavjere o NLO-ima nedavno je opisao južni pol kao središte "kontrole zračnog prometa" za izvanzemaljce.

Nedavna rasprava bila je usredotočena na Amundsen-Scott Južni pol, za koji je Eric Hecker tvrdio da komunicira s "egzotičnim" letjelicama slanjem zraka neutrina u svemir.

Hecker je otišao dalje govoreći o "digitalnim optičkim modulima" zakopanim milju ispod površine pod ledom. Tvrdi da su zakopani kako bi se otkrile interakcije neutrina, dok su bili dovoljno duboki da ne ometaju očitavanje radijacije

Sve u svemu, izgleda da nije sve to baš čisto i ispeglano...