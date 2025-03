Bombardirani svakodnevno smo notifikacijama koje traže našu pažnju, što dovodi do osjećaja stresa i rastresenosti. Novo istraživanje Amazon Kindlea pokazalo je da smo više ovisni o svojim uređajima nego što mislimo.

"Svaka obavijest - bilo da je zvučna, vibracijska ili vizualna - naš mozak doživljava kao nešto što zahtijeva hitnu pažnju", objašnjava neuroznanstvenik dr. Mark Williams za New York Post. Dodaje da nam, nakon ometanja, treba 60 do 90 sekundi da se ponovno potpuno usredotočimo na zadatak.

Osim što ometaju koncentraciju, stalne notifikacije mogu uzrokovati mentalni umor, povećavajući broj pogrešaka i ostavljajući nas iscrpljenima, čak i ako tijekom dana nismo napravili mnogo. No, nije problem samo u dolaznim obavijestima - mnogi ih i sami aktivno traže.

"Notifikacije mogu potaknuti otpuštanje dopamina, što dovodi do kompulzivnog provjeravanja telefona," upozorava dr. Williams, dodajući da ta navika provjeravanja obavijesti nalikuje ovisnosti. To dovodi do stresa kod 86 posto ljudi, osobito navečer, dok gotovo 70 posto ispitanika priznaje da zbog provjeravanja uređaja odlazi na spavanje kasnije nego što je planiralo.

Korištenje ograničenja vremena na aplikacijama može pomoći u održavanju ravnoteže između online i stvarnog života

Jedan od načina smanjenja negativnog utjecaja tehnologije je isključivanje obavijesti i stvaranje okruženja bez ometanja, kaže Williams. Savjetuje i gašenje uređaja barem sat vremena prije spavanja. "Čitanje potiče mozak na dublju koncentraciju i smanjuje potrebu za brzim digitalnim podražajima", dodaje.

Tijekom dana preporučuje gašenje nevažnih obavijesti, korištenje 'Ne ometaj' moda tijekom rada i odlaganje uređaja izvan vidokruga kako bi se smanjila ometanja. Umjesto stalnog odgovaranja na svaku obavijest, stručnjak savjetuje postavljanje fiksnih vremena za provjeru poruka i e-mailova.

Što se tiče straha od propuštanja informacija (FOMO), Williams naglašava da stvarni razgovori pružaju daleko veći osjećaj povezanosti od beskonačnog skrolanja.

"Ako želite smanjiti vrijeme provedeno na ekranu, ali ne i izgubiti kontakt s prijateljima, dogovorite kave ili telefonske razgovore", predlaže. Također, korištenje ograničenja vremena na aplikacijama može pomoći u održavanju ravnoteže između online i stvarnog života.