Vjerovali ili ne - normalnost se obično shvaća kao pripadnost većini u nečemu, stoga, ako ste u manjini vi ste - nenormalni

Normalno - riječ koju slušate svakoga dana, a u zadnje vrijeme ima i dodatak: novo normalno. I to je OK, normalna riječn no ponekad ipak gubi značenje.

Naravno, mislimo na one slučajeve kad gubi značenje, preciznije, kad se odnosi na ponašanje jer ako za sebe tvdite da ste normalni, zapravo sigurno lažete jer definitivno postoji neka kategorija u kojoj to niste.

Normalnost se obično shvaća kao pripadnost većini u nečemu, stoga, ako ste u manjini vi ste nenormalni.

Mislite da pretjerujemo? Ne baš, pogotovo ako na kraju članka odgledate video koji je složila ekipa s YouTube kanala AsapScience u kojem je vrlo jasno pokazano u čemu možete biti - nenormalni.

Evo par simpatičnih primjera:

Datum rođenja - da, i tu možete biti nenormalni, jer je daleko najmanje ljudi rođeno u veljači, a najviše u kolovozu i rujnu.

Ljevaci - tek četvrtina ljudi je ljevoruka, a neki tvrde i manje, tako da ste jaako daleko od "normalne" većine.

Savijanje jezika - sko se borite sa savijanjem jezika, niste normalni. Iznenađujuće, između 65 i 85 posto ljudi to može napraviti.

Umnjaci - ako ih imate, definitivno spadate u nenormalne jer ih je izvadilo oko 65 posto ljudi.

I, jeste li normalni?