Uslijed aktualne situacije i nemogućnosti izvršavanja redovnih poslovnih obaveza na uobičajen način, velik broj poslodavaca je bio primoran mijenjati svoje poslovanje

Portal MojPosao je istražio kakva su 'krizna' iskustva domaćih poslodavaca i na koji način su se prilagodili novim okolnostima.

Poteškoće u poslovanju

U 60% tvrtki je u posljednja 3 mjeseca došlo do smanjenja opsega posla i pada prometa, svaka peta kompanija (19%) je u potpunosti obustavila poslovanje, dok je u svega 7% tvrtki došlo do povećanja poslovnih aktivnosti i to većinom u firmama iz sektora građevine.

Svaki četvrti poslodavac je bio prisiljen otpuštati radnike za vrijeme krize, dok je u 25% kompanija došlo smanjenja plaća.

Kako bi prebrodile ovo krizno razdoblje i smanjile troškove, kompanije su rješenje pronašle u otkazivanju najma dijela poslovnih prostora, odgodi novih zapošljavanja i rezanju budžeta za marketinške aktivnosti. Također, 28% poslodavaca je ukinulo bonuse i regrese, a naknadu za prijevoz radnicima više ne isplaćuje 22% tvrtki.

Kriza će biti jaka i dugotrajna

Polovica poslodavaca (56%) smatra da će kriza biti jaka i da će dugo trajati, četvrtina ispitanih misli da će, iako snažna, kriza ipak biti kraćeg vijeka nego 2008. godine, dok 9% očekuje kako će gospodarstvo biti manje pogođeno nego u prethodnoj krizi. Jedan od deset poslodavaca (12%) smatra kako će se gospodarstvo normalizirati čim završi epidemija.

Što se tiče dužine trajanja, najviše poslodavaca (42%) predviđa da će kriza trajati do dvije godine, 28% misli da će završiti unutar godine dana, dok 16% očekuje da će trajati do pet godina.

Svaki drugi poslodavac (51%) smatra da će zbog krize morati smanjiti plaće zaposlenicima, ali da će uspjeti očuvati radna mjesta, dok 23% ispitanika očekuje da će spasiti većinu radnih mjesta, ali i da će dio radnika morati otpustiti. Jedna od deset tvrtki (12%) smatra da joj u jednom trenutku slijedi stečaj i zatvaranje.

Uloga javnog sektora

Velika većina poslodavaca (72%) ističe kako bi javni sektor trebao više sudjelovati u podnošenju tereta krize, prvenstveno rezanjem plaća u onim resorima koji nisu bili na „prvoj crti" obrane od koronavirusa. Svaki peti poslodavac (21%) smatra kako bi i u javnom sektoru trebalo doći do otpuštanja i povećanja efikasnosti, a svega 7% ljudi smatra kako javni sektor ne treba dirati.

Od mjera Vlade, poslodavci ističu kako im najviše pomažu obustava plaćanja svih članarina, raznih naknada i parafiskalnih nameta, pokrivanje troška minimalca zaposlenika te obaveza plaćanja PDV-a po naplaćenoj realizaciji.

Rad od kuće

Kako je istraživanje pokazalo, u više od polovice tvrtki (54%) je barem dio zaposlenika radio od kuće za vrijeme lockdowna.

Prema mišljenju trećine poslodavaca (31%) njihovim djelatnicima se rad od kuće svidio te bi tako htjeli barem povremeno radili i sada, nakon smirivanja situacije. Međutim, većina poslodavaca (60%) ipak misli da njihovi zaposlenici jedva čekaju povratak u urede, što se baš i ne poklapa s podacima koje smo dobili u istraživanju o radu od kuće gdje je svega petina ispitanika izjavila kako se vesele povratku na uobičajena radna mjesta.

Za razliku od posloprimaca koji tvrde da su produktivniji prilikom rada od doma, njihovi šefovi nisu uvjerenu u to, što potvrđuje podatak kako dvije trećine poslodavaca (68%) smatra kako su njihovi radnici produktivniji kada posao odrađuju iz ureda.

Najvećim izazovima prilikom rada na daljinu poslodavci smatraju operativne zadatke koje je teško riješiti od doma i nedostatak komunikacije licem u lice sa zaposlenicima.