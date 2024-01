Ako vaš profesionalni život prolazi kroz promjene, vaša pozornost će biti usmjerena na vaš obiteljski život, vaš dom i uzemljenje

Dragi Jarci, godina počinje s jakim fokusom na vaše financije, investicije i traženje ili stvaranje novih izvora prihoda. Veljača će biti posebno korisna u tom pogledu, jer ćete pronaći brzo rješenje nečega što vas je zabrinjavalo i nove ideje i prilike koje možete unovčiti. Ipak, svakako preispitajte svoje troškove, osobito sredinom veljače, jer bi impulzivne odluke mogle dovesti do kajanja.

Krajem veljače imamo poravnanje Sunca i Saturna, vašeg vladajućeg planeta, u zviježđu Riba. Time ćete preuzeti veću odgovornost i primati važne vijesti, što će biti vrlo pozitivno ako ste na nečemu vrijedno radili.

Od ožujka do travnja ulazimo u sezonu pomrčina, a za vas to značajno utječe na obiteljski i poslovni život. Mogu postojati situacije povezane s poslom koje zahtijevaju preseljenje ili novi način života i promjenu obiteljske dinamike. Morat ćete se dobro organizirati kako biste uspostavili zdravu ravnotežu između ova dva područja vašeg života, posebno od lipnja nadalje kada Jupiter, planet obilja i ekspanzije, ulazi u Blizance, vašu zonu svakodnevnog života i rada. To će dovesti do brojnih putovanja i novih klijenata, ali bit će i obiteljskih stvari kojima se trebate pozabaviti i važnog poslovnog pitanja koje trebate riješiti prije nego što možete u potpunosti prihvatiti ove nove projekte koji bi mogli doći u travnju.

U travnju, neposredno prije početka vašeg razdoblja putovanja, može postojati pokazatelj trudnoće ili nova otvorenost prema dijeljenju hobija kao novog izvora prihoda, prikazanog javnosti. Ako ste bili uključeni u značajnu papirologiju ili pravne procese vezane uz boravak, vize ili posao, ove će stvari biti vrlo povoljne između kolovoza i rujna, zahvaljujući pomrčini Punog Mjeseca u Ribama, vašoj zoni komunikacije. Ova pomrčina će donijeti važne vijesti u vezi nečega što ste čekali.

Također se možete odlučiti upisati na tečaj ili krenuti u novu karijeru pod utjecajem ove pomrčine, budući da listopad donosi pomrčinu Sunca u Vagi, označavajući novi početak u vašim profesionalnim i visokodosežnim ciljevima. Iako vaš profesionalni život prolazi kroz promjene, vaša pozornost će biti usmjerena na vaš obiteljski život, vaš dom i uzemljenje na neko mjesto, čak i ako svakodnevni život uključuje puno kretanja.

Godina završava značajnom financijskom temom, budući da postoji investicija koju ćete biti zainteresirani napraviti. Čini se da se radi o ulaganju u nekretninu s drugom osobom, na koju ukazuje Mars, planet akcije, koji ulazi u vašu zonu intimnosti, zajedničkih resursa i ulaganja.

Evo godišnjeg horoskopa za 2024. za svaki pojedinačni znak horoskopa:

OVAN BIK BLIZANCI RAK





LAV DJEVICA VAGA ŠKORPION





STRIJELAC JARAC VODENJAK RIBE







Ovaj horoskop je autorski zaštićen i nije dozvoljeno njegovo kopiranje i objavljivanje u drugim medijima u bilo kojem obliku osim u obliku linka koji vodi na originalni članak uz najviše 300 znakova prenešenog teksta. © Metro-portal