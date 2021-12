Izložba u okviru programa 'Sve-jedno 20' kojim se obilježava dvadeseta obljetnica Bacača Sjenki, otvara se 13. prosinca 2021. u Kulturno informativnom centru u Zagrebu.

Izložba "SVE-JEDNO 20" u 2021. godini zaokružuje veliku 20. obljetnicu Bacača Sjenki i njihovog postojanja na hrvatskoj kulturno-umjetničkoj sceni. Izložba je postavljena u suradnji s Kulturno Informativnim Centrom u Zagrebu u Galeriji na katu.

Izložba je zamišljena kao interaktivna retrospektiva u kojoj će zapravo publika kroz sustav pravila i igara graditi vlastitu izložbu/predodžbu o Bacačima Sjenki.

Publika sudjeluje u oblikovanju postava izložbe te je ograničen broj publike po satu. Dostupni termini izložbe su svaki dan, od 13. do 18.12.2021. od 16 do 19 sati.

Najave dolaska na samonebonamjegranica@gmail.com.

​Izložba je otvorena do 18. prosinca, a veliko zatvaranje izložbe održati će se u nedjelju, 19. prosinca u 19 h.

Izložba je besplatna i prilagođena je COVID uvjetima. Za ulaz je osim najave, potrebna kovid potvrda o cijepljenju, preboljenoj koroni ili recentni negativni test. Nošenje maske za vrijeme posjeta izložbi je obavezno.



