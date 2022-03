ŠIROKO OKO - izložba studenata i alumnija Nastavničkog odsjeka ALU Zagreb i gostujućih studenata APURI Rijeka - Umjetnički istraživački projekt: "Prošireni mediji"

U sklopu umjetničko istraživačkog projekta Prošireni mediji u petak, 4. 3. u Galeriji SC s početkom u 19:00 otvara se izložba studenata i alumnija Nastavničkog odsjeka ALU Zagreb te gostujućih studenata APURI Rijeka naziva Široko oko. Izložba je otvorena do 19. 3., radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati.

ŠIROKO OKO

red. prof. art. Ines Krasić, izv. prof. art. Vlasta Žanić, doc. dr. art. Snježana Ban

Vođeni željom za podizanjem kvalitete obrazovnog procesa i implementacijom novih metoda, tehnika i postupaka u nastavne procese na Nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, pokrenut je umjetničko-istraživački projekt Prošireni mediji. Naziv projekta referenca je na legendarnu zagrebačku galeriju PM osnovanu početkom osamdesetih, čiji je program promicao nove i radikalne umjetničke izraze. U kontinuitetu su, od ak. godine 2018./2019. - 2020./2021., organizirana tri ciklusa iz različitih umjetničkih područja (kiparstvo, grafika i slikarstvo) kroz niz predavanja istaknutih profesora, povjesničara i teoretičara suvremene umjetnosti, umjetnika, kolekcionara i kustosa, te održane prezentacije i radionice velikog broja suvremenih autora koji u svojem radu pomiču granice medija i okreću se eksperimentalnim i hibridnim formama umjetničkog izraza. Cilj svih aktivnosti jest upoznati studentice i studente s povijesti avangardne, medijske i konceptualne umjetnosti na našim prostorima i kroz umjetničku praksu im

približiti inovativne pristupe radu, s naglaskom na istraživački pristup, uz korištenje elektroničkih i inovativnih medija.

Na izložbi Široko oko predstavit će se izbor studentskih radova nastalih u razdoblju od tri godine na Nastavničkom odsjeku, koji su kroz individualne autorske pristupe odgovorili upravo na tako postavljene ciljeve. Svojim umjetničkim realizacijama predstavljaju se studenti, studentice i alumni: Margareta Belančić, Dorotea Braić, Laura Brcković, Sara Butković, Sanda Črnelč, Kristina Dimitrov, Valerija Djanješić, Josip Drdić, Martina Ištvan, Mia Matijević, Stela Mikulin, Marianna Nardini, Ivana Pašut, Andrea Taraš i Lea Zirdum.

Budući se projekt nastavlja, kako na Nastavničkom odsjeku ALU gdje se u ak. godini 2021./2022. provodi četvrti ciklus Proširenih medija s fokusom na područje likovne pedagogije, tako i kroz suradnje nastavnika i studenata koje su aktivirane na različitim institucijama i područjima umjetničkog i znanstvenog djelovanja, na izložbi sudjeluju i studenti s Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci: Klara Dujmović, Edo Hrženjak i Petra Patafta. Ovakvim pristupom studentima i nastavnicima/istraživačima s drugih odsjeka, fakulteta ili sveučilišta stvaraju se partnerske platforme za djelovanje, učenje, stvaranje i prezentaciju, te se otvara mogućnost razvijanja, kako vlastitog, tako i zajedničkog umjetničkog napretka.