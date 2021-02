Galerija 90-60-90 najavljuje izložbu - Siniša Labrović: Private Property (2017.) & You (2020.), koja se otvara 19. veljače u velikoj dvorani Pogona Jedinstvo i trajat će do 25. veljače. Na izložbi će biti predstavljene fotografije i popratna video dokumentacija radova.

Otvorenje: 19.02.2020. u 20h

Otvoreno za posjetitelje: od 20.-25.02. od 16:00 do 20:00h

Ulaz besplatan

Rad "Private Property" predstavlja dokumentaciju performansa održanog na DOPUST-u, Days of Open Performance na kojemu sudjeluju umjetnici iz regije, 2017. u bečkoj Galeriji Michaela Stock, dok je rad "YOU" predstavljen 2020. u sklopu internacionalnog projekta "Artist in Quarantine" klastera muzeja L'Internationale MACBA (Barcelona), Moderna Galerija (Lublana), Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (Antwerpia), Museo Reina Sofía (Madryd), Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, SALT (Istanbuł i Ankara), Van Abbemuseum (Eindhoven) i dvije obrazovne institucije: HDK-Valand Academy of Art and Design (HDK-Valand, Göteborg, Szwecja), National College of Art and Design (NCAD, Dublin, Irlandia). Oba rada do sada nisu predstavljena u Zagrebu.

Izložba se nastavlja na tematski ciklus izložbi Galerije 90-60-90/ "Čije je što?" u 2021. godini.