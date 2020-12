Izložba Prije početka, nakon završetka ručka umjetnika Vojina Hraste održat će se u Galeriji SC 4. do 18. prosinca.

U petak, 4. prosinca izložbu možete pogledati od 18:00 do 21:00, a ostale dane u radno vrijeme galerije, radnim danom od 12:00 do 20:00 te subotom od 10:00 do 13:00.

Dekonstrukcijom vlastitog umjetničkog procesa, pokušavam mapirati svoj umjetnički integritet. Ova se izložba sastoji od kiparskih instalacija koje me insceniraju kao "integralno biće" u svojoj povezanosti s asocijacijama i stvarima koje su utjecale na formiranje mog likovnog jezika. Ti su utjecaji predstavljeni kao izbor elemenata/figura iz galerije općepoznatih i opće dostupnih "ikona" složenih da kao cjelina tvore jedan novi likovni imaginarij. Izbor ikona temelji se poziciji suvremenih "mitova" koju kritički preispitujem u eksperimentu samodefiniranja. Nije teško ustvrditi da se nalazimo u vremenu udvajanja konzumenta i kreatora. Možda je ova izložba kriza postkapitalističkog umjetnika koji pretendira na radikalnost, beskompromisnost i avangardnost, u uvjetima u kojima je umjetnik pod pritiskom konzumenata takozvane "čiste" umjetnosti.

(Vojin Hraste)