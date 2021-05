U utorak, 25. svibnja 2021. od 19 sati otvara se za građane izložba „Doba Vikinga - domaćica, ratnica i vidovnjakinja“ u Galeriji AZM, Pavla Hatza 6, u Zagrebu

Izložba koju čini osam priča s fotografijama i osam kratkih filmića nastala je u suradnji Muzeja Vikinga iz Stockholma i Arheološkog Muzeja iz Zagreba, a uz podršku veleposlanstva Švedske u Zagrebu. Izložba će ostati otvorena do 5. lipnja 2021, a ulaz za sve posjetitelje je besplatan.

Rijetka su razdoblja ljudske povijesti toliko privlačila pažnju i poticala maštu kao doba Vikinga, ali naše predodžba Vikinga često podrazumijevaju muškarca ratnika. No, u to doba i žene su bile vikinške ratnice i odlazile u rat ravnopravno s muškarcima. Neke su bile i domaćice sa zakonitim pravom da upravljaju domaćinstvom i poljoprivrednim imanjem. Mogle su biti i vidovnjakinje koje su ljudima prenosile volju bogova i predviđale budućnost ili pak fascinantne vikinške kraljice. A u nordijskoj mitologiji više je i božica no bogova. Bez svih tih žena, vikinško doba kakvog znamo uopće ne bi postojalo. Ova izložba prikazuje priče o različitim ženama iz ovog zanimljivog razdoblja.

„Suprotno uobičajenim instinktivnim asocijacijama na vikinško doba kao vrijeme nemilosrdnih ratnika, ova izložba u prvi plan stavlja žene tog vremena - jednom ratnice i kraljice, drugi put čarobnice ili božice. Iznimno nas raduje ova suradnja s kolegama iz Muzeja Vikinga iz Stockholma, ostvarena uz pomoć i podršku Veleposlanstva Švedske u Zagrebu u okviru programa Festivala arheologije Europske unije.", rekao je Sanjin Mihelić, ravnatelj Arheoloskog muzeja u Zagreb.

Povijest Vikinga neprestano se revidira kako se dolazi do novih otkrića, a ono sto trenutno o njima znamo predstavljeno je u Muzeju Vikinga u Stockholmu. Stalni postav muzeja prikazuje priču o Vikinzima temeljenu na najnovijim arheološkim dokazima, a nudi i jedinstveno putovanje u prošlost do 963. godine pod nazivom Ragnfridova saga. Izložba u Zagrebu mali je dio vikinške povijesti prikazane u muzeju u Stockholmu.

„Žene su u doba Vikinga čini se imale jednaka prava u mnogim aspektima društva. Mogle su posjedovati zemlju, pokrenuti postupak razvoda, služiti kao svećenstvo ili voditi posao. Nadam se da će posjetiteljima biti zanimljiv ovaj dio povijesti koji dijelimo s našim nordijskim susjedima.", rekla je veleposlanica Švedske, Diana Helen Madunic.