U četvrtak 5. ožujka u zagrebačkoj Tvornici kulture otvorena je humanitarna izložba „178 - Lica solidarnosti" čime je službeno započela završna faza akcije prikupljanja sredstava za SOS Dječje sela Hrvatska. Izložba je okupila brojna poznata lica iz javnog života koja su stala pred sirovi objektiv s ciljem prikupljanja sredstava za 178 djece - trenutnih korisnika organizacije SOS Dječje selo Hrvatska.

Fotografi Sanja Babeli i Igor Cecelja te koordinator Ivan Bojčić, bubnjar benda Let 3, sinoć su predstavili 26 crno-bijelih portreta snimljenih bez dodatne stilizacije i scenografije. Fotografije velikih formata (1 × 1,5 metara) po prvi su put predstavljene javnosti upravo na sinoćnjem događaju, naglašavajući snagu portreta i neposrednost susreta s licima protagonista. Otvorenjem izložbe službeno je započela online aukcija na kojoj će se u idućih deset dana moći licitirati za portrete te tako izravno donirati sredstva za potrebe štićenika SOS Dječjeg sela Hrvatska.

Aukcija - 178 - Lica solidarnosti

Otvorenju su prisustvovale brojne osobe iz javnog života, uključujući Severinu, Dina i Viktoriju Rađu, Idu Prester, Zorana Šprajca, Mojmiru Pastorčić, Antoniju Blaće, Juditu Franković Brdar, Deana Kotigu, Danijelu Trbović, Martinu Validžić, Stelu Rade, Moranu Zibar, Tihanu Harapin Zalepugin te mnoga druga poznata lica.

Predstavnica SOS Dječjeg sela Hrvatska izrazila je iznimnu zahvalnost na samoj inicijativi i velikom odazivu. Pozvala je sve da posjete SOS Dječje selo i upoznaju djecu koja su dio ove kampanje, a organizatorima je kasnije uručila poseban dar koji su izradila djeca iz Sela - sliku drveta. Time je na poseban način istaknuta nesebičnost svih uključenih strana koje su, bez ikakve materijalne koristi, zajedničkim snagama stvorile platformu solidarnosti i osigurale da se glas o potrebama 178 djece čuje daleko izvan zidova Tvornice.

Važno je naglasiti da podršku projektu možete pružiti i bez kupnje fotografije. Izravne donacije za djecu SOS Dječjeg sela otvorene su za sve na službenoj stranici projekta.

Također, svi sudionici izložbe, uključujući autore i organizatore, u projektu sudjeluju potpuno volonterski, bez ikakve financijske naknade, a cjelokupan iznos prikupljen od donacija i prodaje fotografija namijenjen je isključivo djeci iz SOS Dječjeg sela Hrvatska.

„178" nije izložba o poznatima.

To je izložba koja poziva na solidarnost i konkretno djelovanje.