Pozivamo učitelje diljem Hrvatske da stvore Mekani kutak u svojim učionicama - prostor u kojem učenici mogu započeti školski dan opušteno, u miru i međusobnom druženju.

Kako izgleda?

U kut učionice stavite mekane materijale (jastuke, dekice, strunjače...) gdje učenici mogu sjesti ili leći u krug. To je vrijeme bez školskih obveza - razgovara se o laganim temama, dijele se dojmovi, rade se kratke vježbe disanja. Sve traje 5-15 minuta, dovoljno da učenici smireniji i motiviraniji krenu u nastavu.

Kako sudjelovati?

1. Napravite svoj Mekani kutak.

2. Slikajte ga i objavite fotografiju u Facebook grupi "Izazov učiteljima - Mekani Kutak u 100 škola! "

" 3. Uz fotografiju napišite naziv škole - mi ćemo voditi popis uključenih škola.

Naš cilj je da se uključi 100 škola, a vjerujemo da možemo i više! Objavama motiviramo jedni druge, a ideja se tako brzo širi i postaje dio svakodnevnog obrazovanja.

Ako nemate dovoljno materijala, potaknite učenike da donesu jastuk ili dekicu od kuće. Mali doprinos svakog učenika može stvoriti veliki kutak za cijeli razred.

Zajedno gradimo škole u kojima se učenici osjećaju ugodno, sigurno i motivirano.