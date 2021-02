Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu pridružila se međunarodnoj kampanji Color Our Collections u sklopu koje muzeji, knjižnice, arhivi i druge kulturne ustanove širom svijeta u prvome tjednu veljače pozivaju javnost da se upozna s njihovom digitaliziranom građom kroz zabavnu i opuštajuću aktivnost - bojenje.

U povodu toga priređena je bojanka namijenjena svim uzrastima sa 13 crno-bijelih grafika, crteža, zemljopisnih karata i drugim vrijednim djelima iz fonda NSK koja su dostupna u sklopu portala Digitalne zbirke NSK.

Među njima su i Rembrandtova grafika Čovjek u sjenici iz 1642., crtež Mencija Clementa Crnčića Kaptol iz 1910., dva crteža biljaka iz djela znamenita hrvatskog botaničara Luje von Adamovića Die Pflanzenwelt Dalmatiens iz 1911. kao i zemljopisna karta geografa i kartografa Vincenza Marije Coronellija Mare della Dalmatia iz 1696. godine.

Popularnu inicijativu kojom se želi potaknuti kreativno korištenje digitalne kulturne baštine za razonodu i učenje 2016. godine pokrenula je i organizira knjižnica njujorške medicinske akademije (The New York Academy of Medicine). Od tada se ovomu festivalu kreativnosti svake godine pridružuje stotinjak uglednih kulturnih ustanova iz cijeloga svijeta s tisućama djela koja predstavljaju nacionalna kulturna blaga sačuvana u njihovim zbirkama i digitalizirana radi dostupnosti široj javnosti.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu poziva sve zainteresirane da se pridruže ovogodišnjoj kampanji. Bojanku Nacionalne i sveučilišne knjižnice preuzmite na poveznici Oboji naše zbirke, obojite je na računalu ili ispisanu, a svoje radove podijelite s nama na društvenim mrežama korištenjem oznaka #ObojiNašeZbirke i #ColorOurCollection.

Više bojanki s građom fonda Knjižnice potražite na mrežnoj stranici Bojanke iz građe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, a bojanke s djelima iz fondova drugih svjetskih kulturnih ustanova na stranici kampanje Color Our Collections.