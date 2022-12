Nova godina otvara nova poglavlja za HONOR u Hrvatskoj, kaže njegov šef Bruce Huang

U studenom 2020. tvrtka HONOR počela je samostalno graditi svoj put u budućnost, a samo dvije godine kasnije može se pohvaliti značajnim udjelom na kineskom tržištu i ambicioznim ulaskom na zahtjevno europsko tržište. Cilj globalnog tehnološkog brenda HONOR je osvojiti vodeću poziciju na tržištu Starog kontinenta, kao i održati konstantan rast poslovanja u Kini, rekao je Bruce Huang, generalni direktor za HONOR u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji.

„U drugom kvartalu 2022. HONOR je postao prva tvrtka u Kini s čak 19,5 posto tržišnog udjela i s 13,1 milijuna prodanih mobitela. Čimbenici koji su najviše doprinijeli rastu tvrtke na kineskom tržištu su cjeloviti postupci, strateška partnerstva, lansiranje novih proizvoda i velike mogućnosti za istraživanje i razvoj."

Koji su poslovni planovi s kojima će HONOR dočekati 2023. godinu?

„Planiramo se proširiti na dvadeset ključnih tržišta diljem Europe, Bliskog istoka, Afrike, Azije i Pacifika i Latinske Amerike. U zapadnoj Europi tvrtka HONOR će se u narednom razdoblju usredotočiti na rast ključnih tržišta poput Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Italije, Španjolske, Finske, ali i Hrvatske. HONOR sada pokriva više od 200 operatera i distribucijskih kanala te ima više od 30.000 trgovina i pultova s više od 3.000 servisnih centara, devet regionalnih pozivnih centara i 180 milijuna aktivnih korisnika diljem svijeta. Sve ove brojke ne bi bile moguće da HONOR nije bio predan inovacijama, ali i pružanju vrijednih proizvoda svojim kupcima."

Što korisnici navikli na stalne inovacije mogu očekivati od HONOR-a u nadolazećoj godini?

„HONOR je već najavio novu Dual Flagship strategiju tvrtke, što znači da će svi preklopni i drugi pametni telefoni tvrtke biti dostupni na europskim i drugim međunarodnim tržištima. Naš cilj je pružiti najbolje opcije svim korisnicima koji traže premium telefone, ali i besprijekorno korisničko iskustvo. Po prvi put, HONOR će donijeti preklopne pametne telefone na međunarodna tržišta. Naše korisnike razveselit će vijest da operativni sustav MagicOS 7.0, koji olakšava povezivanje pametnih telefona, tableta, računala i drugih IoT uređaja, bit će dostupan u narednom razdoblju. Također smo predstavili Spatial Audio, tehnologiju za naše slušalice koja će pružiti još impresivnije audio iskustvo."

U kojem smjeru je planirano daljnje širenje tvrtke HONOR?

„Želimo postati globalno poznata tehnološka marka i omogućiti pametan život na svim kanalima i za sve ljude, stvarajući novi pametniji svijet za sve. Iz tog razloga nadograđujemo naš portfelj proizvoda i unutarnje aktivnosti kako bismo ponudili proizvode koji su posebno dizajnirani za potrebe šire populacije, kao i najzahtjevnijih korisnika. Cilj nam je imati sveobuhvatan portfelj usmjeren prema različitim cjenovnim razredima, kao i postaviti standarde u industriji estetskim dizajnom, vrhunskim korisničkim iskustvom i dostupnošću naše tehnologije svima."

Na što će se tvrtka fokusirati u narednom razdoblju kada je u pitanju tržište Hrvatske?

„HONOR djeluje na isti način i s istom misijom na svim tržištima na kojima je prisutan - bez obzira na veličinu tržišta. Principi kojima se rukovodimo na najvećim tržištima potpuno su isti kao i oni koje primjenjujemo u poslovanju u Hrvatskoj. To znači da konstantno pratimo promjene na tržištu i u gospodarstvu, pažljivo osluškujući potrebe korisnika. Na hrvatskom tržištu u posljednjih nekoliko godina primjećujemo dinamičan razvoj sektora telekomunikacija, posebice u industriji pametnih telefona, s potencijalom za daljnji rast. Korisnici u Hrvatskoj mogu očekivati da će se u bliskoj budućnosti, vjerojatno i prije nego što očekuju, moći uvjeriti u inovacije i tehnološke mogućnosti koje su prisutne u HONOR uređajima - pametnim telefonima, prijenosnim računalima, pametnim ekranima, tabletima, prijenosnim uređajima, TrueWireless slušalicama i ruterima."

Što biste poručili svojim korisnicima prije početka 2023.?

„Svaka naša inovacija vođena je istom vizijom: pomoći korisnicima da ostanu povezani. I kada radite digitalne albume starih uspomena, i kada stvarate nove i dijelite ih na društvenim mrežama, i kada zajedno uživate u svom omiljenom digitalnom sadržaju - u svim tim trenucima znamo da smo uspjeli u svojoj namjeri. Dok birate svoj novi telefon, znajte da naš poriv za inovacijama nije vođen pukim nadogradnjama hardvera, već svim načinima na koje vam može poboljšati život. Zato nam je važno biti s vama. Ponosni smo, sretni i počašćeni što smo dio vaših života i vaše zajednice: tu smo kada je potrebno omogućiti vam održavanje najvažnijih veza - onih koje stvaramo jedni s drugima. Zato je naša novogodišnja poruka jednostavna: It's an HONOR to be with you - Čast nam je biti s vama. Sretni blagdani!"