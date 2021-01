Naziv je izložbe koja se, povodom Dan Republke Indije (26.01.), priređuje u Europskom domu, Jurišićeva 1, od četvrtka 21. siječnja u 12:00 sati do petka 5. veljače 2021. u 16:00 sati.

Ova izložba je samo nastavak plodne suradnje umjetnika Indije i Hrvatske započete na međunarodnom umjetničkom susretu Zagreb Clay Fest 16, zatim sudjelovanja Hanibala Salvara na izložbi keramike A Journey of Transformation u studenom 2017. u India Habitat Centre u New Delhiju i video prezentacija radova hrvatskih umjetnika keramike u New Delhiju, Chandigargu i Pune, sudjelovanje indijskih umjetnika na međunarodnim izložbama u Hrvatskoj kao što su ZELINA, MIKS i Zagreb Ex Tempore, gdje su neki i primili priznanja. Zatim izložba INDIA FEST 2018, u Europskom domu, povodom Dana Republike Indije, te Izložbe INDIA WELCOME 19 u galeriji Zvonimir, prigodom Dana Neovisnosti Indije.

Pri tome svakako treba spomenuti i vrlo uspješne nastupe indijskih slikara na izložbama Zagreb Full Color 19, EXAT 110 i Zagreb Full Color 20.

Napomenuti je kako je izložba INDIA WELCOME 19, sporadi svoje zanimljivosti, nakon Zagreba vrlo uspješno gostovala u Slovenskom muzeju rudarstva u Velenju.

Ovako bogata razmjena dovela je do jedne pozitivne i kreativno zanimljive sinergije djelovanja. To je i inspiraralo održavanje izložbe INDIA FEST 21 na kojoj izlažu vizualni umjetnici Soni Gupta Kiran, Kalyani N. Basudeb Pal Majumdar, Mousumi Pal Majumdar i Sumati B&V iz Indije, te Hanibal Salvaro, Jana Žiljak Nada Žiljak i Vilko Žiljak iz Hrvatske.

Sva izložena djela hrvatskih umjetnika inspirirana su znatnim kreativnim prožimanjem s Indijom i ustvari su primjer neuobičajene suradnje umjetnika koji se na neki način osjećaju kod kuće u obje kulture. Tako Jana Žiljak Gršić i Vilko Žiljak to iskazuju svom poznatim duo slikama u realnom spektru i infra crvenom. Nada Žiljak se inspirira indijskim plesačicama, a Hanibal Salvaro izlaže digitalne interpretacije mapa indijskih i hrvatskih toponima.

Uz slike hrvatskih toponima poznata pjesnikinja Kalyani N. pruža kraće poetske komentare, a uz indijske su haiku uradci, međunarodno priznatog hrvatskog pjesnika Gorana Gatalice.

Izložba INDIA FEST 21 je ustvari samo još jedan pokazatelj kako je Zagreb važno ishodište novih umjetničkih inicijativa na globalnoj razini.

Budući je dio izložbenog prostora Europskog doma oštećen u potresu, te k tome imamo još i restrikcija zbog pandemije virusa COVID 19, to molimo one koji žele posjetiti ovu zanimljivu izložbu da prethodno nazovu Europski dom na telefon: 01 4813 414 od 10:00 do 16:00 sati svaki dan osim subote i nedjelje do 5. veljače 2021., radi dogovora.

Dobro došli na izložbu