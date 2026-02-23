Ovaj nam je vikend bio težak. Radimo bez prestanka otkako smo primili neslužbene informacije da nacrt odgovora Europske komisije na inicijativu My Voice, My Choice ne sadrži jasno DA kao odgovor na naš skromni zahtjev: da nijedna žena u Europi ne mora patiti ili izgubiti život jer joj nije dostupan siguran pobačaj.

Nikada nismo odustali i nećemo ni sada. Ovo je pitanje zaštite žena. Ovo je pitanje temeljnih ljudskih prava. Ovo je pitanje demokracije.

Pripremili smo novu akciju koja može napraviti pravu razliku:

Pošaljite e-mail kabinetima europskih povjerenika.

Ovi su e-mailovi iznimno važni. Već sutra, šefovi kabineta - u ime europskih povjerenika - sastat će se kako bi dogovorili formulaciju odgovora Komisije na zahtjeve inicijative My Voice, My Choice. Kao što znate, povjerenici nisu htjeli sastanak s nama. Zato vaši osobni e-mailovi šefovima kabineta mogu napraviti stvarnu razliku.

Pomoću alata na ovoj poveznici, svoj e-mail možete pripremiti i poslati za samo 30 sekundi:

Pošaljite e-mail

Do konačne odluke ostala su nam samo 4 dana.

Hvala što ste s nama.

Srdačno,

Tim My Voice, My Choice