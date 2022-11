"Strašno mi je žao da to ovdje mora završiti", poruka je Sama Bankman-Frieda, bivšeg šefa i osnivača portala za promet kriptovalutama FTX nakon proglašenja stečaja. Koliko će to žalovanje pomoći svim onima koji su svoj novac uložili na portalu koji se razvio u najveću burzu kriptovalutama na svijetu i koji su u njegovom stečaju iz svog džepa izgubili najmanje milijardu dolara - to je veliko pitanje.

Jer šanse da svi oni ikad dobiju i centa od svog novca su minimalne. Doduše postoji mogućnost da je Bankman-Fried goleme novce - nagađa se o 10 milijardi dolara - s tog portala prebacio u vlastiti hedge-fond Alameda Research. Tu bi onda možda bilo nekakvih šansi za stečajnog upravitelja FTX-a Johna J. Raya - on je stekao ime i kao stečajni upravitelj energetskog koncerna Enron. Inače, čak i pravnik propale burze priznaje kako je "bilo nepravilnosti" u tijekovima novca između burze i hedge-fonda.

Lančana reakcija

Bivši šef burze FTX javlja kako to nije bilo prebacivanje novca, nego kako je tek riječ o "nesporazumu" u poslovnim knjigama. Isto tako je demantirao vijesti kako je privatnim avionom već na putu u Argentinu - zemlju u kojoj Sjedinjene Države imaju velikih problema kada traže izručenje optuženih - i objavio je da sjedi u centrali tvrtke FTX na Bahamima.

No Benedikt Faupel, poslovođa sektora Blockchain digitalne udruge Bitkom, priznaje kako se "posljedice bankrota FTX jedva mogu sagledati. To je već jedan od najvećih događaja koji su se dogodili u proteklim godinama." Jer ovaj stečaj je povukao sa sobom i oko 130 tvrtki koje su bile povezane s tim portalom za transakcije kriptovalutama, a onda je tu i tržišna vrijednost samog FTX-a koja se u neko doba procjenjivala na nekih 32 milijardi dolara.

Ali najveće je pitanje, što će se zbivati sa samim kriptovalutama. Ovo nije prvi stečaj neke tvrtke u tom sektoru - u srpnju je stečaj proglasila i američka tvrtka Celsius. Hoće li propast FTX-a izazvati krizu i na tržištu "pravih" vrijednosti? Burzovni stručnjak Oliver Roth iz privatne banke Oddo BHF ne vjeruje u to: "Trenutno se čini da se ponajprije radi o opasnostima 'zaraze' unutar okvira kriptovaluta. Moguće je da i neke banke ili institucije dođu u poteškoće ako su uložile veće iznose na tom virtualnom tržištu. Ali nema naznaka da se to negdje dogodilo."

Trzaji, ali više ne leti...

Zapravo već prije dva tjedna se čulo kako FTX ima poteškoća i kako su špekulanti povukli velik dio svog novca s tog tržišta. To jest možda posljedica glasina, ali je i rezultat zbivanja na "pravom" tržištu vrijednosnicama: eskontne stope se dižu i u SAD-u i u Europi, zanimljivo je ulagati na "klasičan" način, a kriptovalute - na prvom redu Bitcoin, nikako da "poleti". Vrhunac vrijednosti je dostigao još u studenom prošle godine, a makar je od onda imao još nekih uzleta, ukupan trend jest - prema dolje.

Ipak, Oliver Roth vjeruje kako ima života za kriptovalute i nakon propasti FTX-a, ali i on upozorava da treba dobro razmisliti hoće li se uložiti novac na taj način. "Sve ovo ne znači kako je to područje ulaganja gdje se okupljaju samo prevaranti. Ali to je nešto prije za institucionalne ulagače koji to rade profesionalno i koji se razumiju u tako rizične oblike ulaganja. To nije nešto za nekoga tko negdje hoće staviti svoj novac iz kasice-prasice."

Novac kojeg zapravo nema

Na žalost, čitav smisao kriptovaluta proturječi stajalištu ovog burzovnog stručnjaka: one nemaju polog u zlatu, srebru ili BDP-u neke države. Njihova jedina i isključiva vrijednost jest da ih i drugi hoće imati i da je "totalno cool" platiti svoj cappuccino novcem koji zapravo ne postoji.

S Bitcoinom su uvijek iznova očijukali i "veliki": tako je i Elon Musk u neko doba objavio kako je uložio novac u tu kriptovalutu i kako ju želi prihvatiti kao sredstvo plaćanja za njegove automobile Tesla. No to je trajalo jedva dva mjeseca jer su oscilacije vrijednosti jednostavo prevelike i potpuno nepredvidive.

Sad i Visa ima problema jer je još početkom ovog listopada najavila "prošireno partnerstvo" s portalom kriptovaluta FTX. Bilo je planirano izdavanje kreditnih kartica na temelju vrijednosti na toj burzi, ali sad iz Vise brzo izjavljuju kako je "situacija s FTX-om vrijedna žaljenja" i kako u Visi "pažljivo promatraju razvoj događaja".