Pametna tehnologija za aktivno proljeće: Huawei uređaji koji prate vaš ritam

Kako se priroda polako budi, dani postaju svjetliji i topliji, a mi sve više vremena provodimo na otvorenom, bilo da trčimo, planinarimo, vozimo bicikl ili jednostavno uživamo u proljetnim šetnjama. Tehnologija danas može biti savršen suputnik u tim trenucima, pomažući nam da pratimo zdravlje, bilježimo aktivnosti i ostanemo povezani gdje god se nalazili. Huawei nudi cijeli ekosustav pametnih uređaja koji prirodno prate takav aktivan stil života.

Pametan partner za svakodnevne aktivnosti

Za one koji žele pratiti svoje zdravlje i aktivnosti, HUAWEI WATCH GT 6 serija predstavlja savršen spoj elegancije i funkcionalnosti. Sat donosi moderan dizajn, izdržljive materijale i niz naprednih senzora koji omogućuju praćenje otkucaja srca, kvalitete sna, razine stresa i brojnih drugih zdravstvenih parametara.

Uz velik i svijetao AMOLED zaslon te dugotrajnu bateriju, ovaj pametni sat idealan je za svakodnevne aktivnosti na otvorenom. Bez obzira na to radi li se o jutarnjem trčanju, planinarenju ili vožnji bicikla, sat nudi brojne sportske načine rada i precizno GPS praćenje koje pomaže korisnicima da bolje razumiju svoje rezultate i napredak.

Glazba u pokretu uz potpunu slobodu

Za one koji vole slušati glazbu ili podcaste tijekom šetnje ili treninga, HUAWEI FreeClip 2 slušalice donose potpuno drugačiji pristup dizajnu. Njihov inovativni otvoreni oblik omogućuje udobno nošenje bez umetanja u ušni kanal, što znači da možete uživati u glazbi, a istovremeno ostati svjesni okoline.

Lagane i elegantne, Huawei FreeClip 2 slušalice posebno su praktične za aktivnosti na otvorenom poput trčanja ili šetnje gradom, gdje je važno čuti i zvukove iz okruženja. Uz stabilnu bežičnu povezivost i kvalitetan zvuk, predstavljaju savršen dodatak svakodnevnim avanturama.

Premium zvuk koji prati vaš ritam

Za korisnike koji žele maksimalnu kvalitetu zvuka, HUAWEI FreeBuds Pro 5 slušalice nude premium audio iskustvo uz napredno aktivno poništavanje buke. Dvostruki akustični sustav omogućuje jasne visoke tonove i snažan bas, dok inteligentni sustav aktivnog poništavanja buke pomaže eliminirati neželjene zvukove iz okoline.

Ove slušalice posebno dolaze do izražaja tijekom putovanja, rada ili treninga kada je važno zadržati fokus na sadržaju koji slušamo. Uz pametne funkcije povezivanja i mogućnost istovremenog spajanja na dva uređaja, FreeBuds Pro 5 slušalice jednostavno se uklapaju u svakodnevni digitalni život. Huawei FreeClip 2 i Freebuds Pro 5 slušalice kompatibilne su sa svim Android i IOS uređajima, pružajući praktičnost i slobodu kretanja koja savršeno odgovara aktivnom načinu života.

Zabilježite svaki trenutak proljetnih avantura

Proljetne avanture često donose i trenutke koje želimo zabilježiti, a tu na scenu stupa HUAWEI Pura 80 Pro. Ovaj pametni telefon donosi napredne mogućnosti fotografiranja i moderan dizajn, omogućujući korisnicima da zabilježe prirodu, pejzaže i spontane trenutke s iznimnom jasnoćom i detaljima.

Uz snažne performanse i dugotrajnu bateriju, Pura 80 Pro lako prati dinamičan način života, dok besprijekorna povezanost s drugim Huawei uređajima omogućuje jednostavno upravljanje obavijestima, glazbom i aplikacijama.

Spremni za izazove izvan svakodnevnih granica

Za one koji traže maksimalnu izdržljivost i vrhunske sportske mogućnosti, HUAWEI WATCH Ultimate 2 predstavlja uređaj spreman za ekstremnije izazove. Ovaj robusni pametni sat dizajniran je za outdoor aktivnosti, s naprednim funkcijama navigacije, preciznim GPS sustavom i iznimno izdržljivim kućištem.

Bez obzira radi li se o planinarenju, ronjenju ili dugim ekspedicijama u prirodi, Watch Ultimate 2 osmišljen je kako bi korisnicima pružio pouzdane podatke i podršku u svakom trenutku.

Tehnologija koja prati aktivan stil života

Kada se ovi uređaji koriste zajedno, stvaraju povezani ekosustav koji prati korisnike kroz cijeli dan, od jutarnjeg treninga, preko radnih obaveza pa sve do večernjeg opuštanja. Huawei pametni uređaji tako postaju više od tehnologije, oni postaju dio svakodnevnog života. Proljeće je idealno vrijeme za nove početke, kretanje i boravak na svježem zraku. Uz pametne uređaje koji prate zdravlje, aktivnosti i povezivost, svaka avantura na otvorenom može postati još ugodnija i inspirativnija.

Huawei uskoro na hrvatsko tržište donosi i HUAWEI Watch GT Runner 2, pametni sat namijenjen trkačima i sportskim entuzijastima. Donosi napredne funkcije za praćenje treninga te precizno GPS praćenje, čime dodatno proširuje Huawei ponudu uređaja za aktivan životni stil, savršeno za sve proljetne aktivnosti na otvorenom.