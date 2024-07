Nedugo nakon početka prodaje Huawei Pura 70 Pro pametnog telefona, na tržištu je sada dostupan i još jedan član Pura serije - Huawei Pura 70 Ultra. Ova serija pomiče granice tehnologije, kombinirajući vrhunsku tehnologiju fotografiranja, sofisticirani dizajn i originalan stil. Od Ultra Lightning Pop-out kamere do HUAWEI XD Motion Enginea, HUAWEI Pura 70 Ultra donosi vodeće značajke u industriji, podižući iskustvo korištenja pametnog telefona na novu razinu.

S dvostrukim SuperCharge punjenjem, HUAWEI Pura 70 Ultra bit će spreman za rad u samo nekoliko minuta, dok će baterija kapaciteta 5200 mAh osigurati dugotrajnost korištenja. Također, s reverzibilnim punjenjem od 20 W, možete puniti i druge uređaje koji podržavaju tu značajku. HUAWEI Pura 70 Ultra nosi titulu uređaja s najboljom mobilnom kamerom, uz najvišu postignutu ocjenu od 163 boda u povijesti DXOMARK rangiranja, čime se nameće kao optimalan izbor za fotografske entuzijaste. Ovaj inovativan uređaj dostupan je na lokalnom tržištu po preporučenoj cijeni od 1.499 eura.

Početak nove ere fotografiranja

Huawei Pura 70 Ultra pomiče granice inovativnom strukturom pop - out kamere koja može izdržati 300.000 puta izvlačenja i nudi otpornost na vodu do 2 metra sa svojim IP68 standardima. Opcija Ultra Speed Snapshot omogućava snimanje fotografija obasjanih svjetlom zahvaljujući glavnoj kameri s promjenjivim otvorom blende od F1.4 do F4.0 i velikim 1/1.3-inčnim senzorom koji maksimizira unos svjetla. Ultra Lighting Pop-out kamera s izvlačnom lećom i masivnim 1-inčnim senzorom pruža izvanredne rezultate u različitim uvjetima osvjetljenja. Opcija Ultra Lighting otkriva makro telefoto kameru, opremljenu otvorom blende F2.1 i 35x makro zumom. S mogućnošću fotografiranja s minimalne udaljenosti od samo 5 cm, i zahvaljujući velikom otvoru blende F2.1, prikazuje detalje koji su inače nevidljivi, čak i u slabim svjetlosnim uvjetima. Uz izvrsnu AIS tehnologiju, omogućene su jasne fotografije bez obzira na to jesu li snimljene u pokretu ili mirujući.

Forward Symbol Dizajn: nova definicija estetike

HUAWEI Pura 70 Ultra donosi novi dizajnerski pristup nazvan Forward Symbol, redefinirajući estetiku P serije na čijim temeljima počiva. Geometrijske siluete kamere, reljefno - zvjezdasta tekstura i vrhunski materijali izrade, označeni ekskluzivnom XMAGE oznakom, doista utjelovljuju artistički duh ovog flagshipa.

Super izdržljivo Crystal Armour Kunlun Glass staklo

HUAWEI Pura 70 Ultra sada dolazi s novom generacijom Kunlun Glass zaslona, poznatim kao Crystal Armour Kunlun Glass, koji koristi naprednu formulu za izradu jačeg stakla s 100% većom otpornošću na padove i 300% većom otpornošću na ogrebotine. Uvođenjem nanokristala tijekom proizvodnje i korištenjem visokotemperaturnih procesa za njihovo spajanje sa staklom, stvoreno je gušće i čvršće staklo - Kunlun Glass koje nudi više sigurnosti prilikom nezgoda i padova.

Novi proizvodi tvrtke Huawei

Novi modeli pametnih satova tvrtke Huawei poput modela WATCH FIT 3, HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition i HUAWEI WATCH GT 4 od 41mm podjednako oduševljavaju Fashion Forward dizajnom, značajkama zdravstvene metrike i fitnessa te se mogu jednostavno spojiti s bilo kojim Huawei, Android i iOS uređajima.

Dostupan u crnoj i bijeloj boji, pametni telefon HUAWEI Pura 70 Pro podiže granice mobilne fotografije impresivnim značajkama kamere, a kupiti ga možete kod odabranih Huawei partnera uz brojne pogodnosti. Uz open ear model slušalica - HUAWEI FreeClip, brand je izbacio i najnoviji bud model nazvan FreeBuds 6i koji je dostupan u tri boje - bijeloj, crnoj i ljubičastoj.

Svi uređaji dostupni su kod maloprodajnih partnera tvrtke Huawei.