Huawei zauzeo prvo mjesto u prodaji nosivih uređaja u prva tri kvartala 2024 prema IDC-u

IDC je vodeća globalna tvrtka za istraživanje tržišta, savjetovanje i pružanje informacija o IT industriji, telekomunikacijama i tehnologijama potrošačke elektronike, a upravo je Huawei zauzeo prvo mjesto u IDC-jevom tromjesečnom izvješću o praćenju globalnih isporuka na tržištu nosivih uređaja (period prva tri tromjesečja u 2024. godini).

Huawei je poznat po svojim vrhunskim proizvodima koji spajaju inovativne zdravstvene i fitness značajke s modernim dizajnom, a rangiran je kao najbolji na tržištu u periodu tri ovogodišnja kvartala, što je još jedan dokaz Huaweijeve superiornosti u industriji pametnih satova.

Upravo ovo priznanje naglašava utjecaj, uspjeh i predanost koje Huawei ima u revoluciji tržišta nosive tehnologije.

Huawei brend vodeći na globalnom tržištu nosivih uređaja

Huawei se istaknuo primjetnim godišnjim porastom od čak 44,3 % u globalnim isporukama, zauzevši prvo mjesto s impresivnim tržišnim udjelom od 16,9 %, dominirajući svjetskim tržištem. Huawei je do danas osigurao prvo mjesto u isporukama u prva tri kvartala 2024., potvrdivši tako svoju snažnu tržišnu prisutnost i visoku stručnost u sektoru pametnih nosivih uređaja.

Ključni nosivi uređaji lansirani 2024. godine

Huawei pomiče mogućnosti tehnoloških inovacija kroz svoje proizvode postavljajući nova mjerila i aktivno pokreće budućnost zdravstvenih mogućnosti u tehnologiji nosivih uređaja. Već dugi niz godina Huawei proizvodi upravo visokokvalitetne i revolucionarne nosive uređaje koji omogućuju praćenje zdravlja u realnom i stvarnom vremenu za sve korisnike širom svijeta.

Ove je godine Huawei napravio velike pozitivne promjene na tržištu nosivih uređaja s nizom revolucionarnih uređaja, uključujući HUAWEI WATCH FIT 3, HUAWEI WATCH GT 5, HUAWEI WATCH ULTIMATE te revolucionarni HUAWEI WATCH D2 koji pruža medicinsko 24-satno dinamično praćenje krvnog tlaka. HUAWEI WATCH FIT 3 poboljšava sveukupno zdravlje integracijom značajki kao što su praćenje kalorija i analiza nutritivne vrijednosti, dok se HUAWEI WATCH ULTIMATE posebno ističe svojim premium dizajnom, izdržljivošću u ekstremnim uvjetima i naprednim funkcijama za praćenje zdravlja i aktivnosti. Kombinirajući najsuvremeniju HUAWEI TruSense tehnologiju s naprednom sportskom funkcionalnošću i modernim dizajnom, HUAWEI WATCH GT 5 jedan je od serije satova koja je osvojila svjetska tržišta i zaradila pohvale vodećih svjetskih medija.

Huaweijeva strategija lokalizacije potiče globalno širenje i utjecaj brenda

Huawei je napravio značajne korake u privlačenju inozemnih potrošača u Europi, Latinskoj Americi, Aziji i Pacifiku te na tržištima Bliskog istoka i Afrike poboljšavajući lokalizirane aktivnosti i provodeći dojmljive marketinške strategije i kampanje. Imenovanjem Sir Mo Faraha i Pamele Reif za ambasadore i promotore HUAWEI nosivih proizvoda, kao i održavanjem velikih događaja o predstavljanju novih proizvoda na mjestima kao što su Dubai, Barcelona i Brazil, Huawei je učinkovito ojačao svoju vezu s potrošačima širom svijeta i generirao pozornost i uzbuđenje oko svojih novih uređaja.

Nadalje, kroz inicijative kao što su "Light Up Your Rings" i "Tech with Love" Huawei nosivi uređaji nastavljaju širiti svoju filozofiju tehnologije koja osvaja korisnička srca, nudeći potrošačima inovativna zdravstvena rješenja usmjerena na njihovo zdravlje. Ovi strateški potezi učvrstili su Huawei kao lidera u industriji nosivih uređaja, osvojivši korisnike diljem svijeta i učvrstivši predanost brenda u isporuci iznimnih proizvoda po cijelom svijetu.