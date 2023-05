Huawei P60 Pro je jedan od telefona koji nas je ove godine možda i najviše iznenadio, jer nism očekivali da će se promijeniti toliko stvari u odnosu na P50.

No, krenimo od početka - nakon što ga otvorimo, naći ćemo brzi punjač od 88 W, a bežično i reverzibilno bežično punjenje su standard. Zanimljiva je i ideja da se u njemu nalaze USB - A i USB-C konektor, pa možete puniti više različitih uređaja - iskreno, nama na testu to baš i nije prošlo, da budemo pošteni...

S druge strane, kad smo vidjeli uređaj koji je drugačiji kad ga pogleda s druge strane, okrenete ga opet je drugačiji, mislili smo da su to napravili kako bi zadivili ljude, a zapravo su htjeli napraviti nešto što bi bilo sjajno i lijepo, pa da ne mora biti i odlično. E pa, imamo dobru vijest za vas - je, odlično je i radi k'o urica. Idemo malo popričati o tome...

Dakle, što se tiče ekrana, izgleda na prvu bolje nego, primjerice, Mate 50 Pro, a i takve su karakteristike: dinamičko osvježavanje LTPO OLED-a radi apsolutno besprijekorno, radi glatko od 1 do 120 Hz, ovisno o vašim potrebama. Sve u svemu, ekran je očekivano savršen, čak i u uvjetima lošeg osvjetljenja radi baš kako treba, bez treperenja. Uz to, čitanje i svjetlina na suncu su i više nego odlični.

Krenimo na hardver, da vidimo što ima ispod šasije... Huawei P60 Pro koristi isti chipset kao i Mate 50 Pro, model koji je predstavljen krajem prošle godine, znači Snapdragon 8+ Gen 1, s isključenim 5G. Zanimljivo, ne radi se o najnovijem Snapdragonu 8 gen 2, koji bismo očekivali da se nalazi u ovakvom telefonu visoke klase. Ipak, pokazao se kao odličan izbor jer sve radi baš kako smo i očekivali, ništa ne zapinje, ništa se ne muči, ništa se ne grije - čak ni zahtjevnije igrice rade bez ikakvog problema.

Kad je softver u pitanju, do sada smo već naučili da Huawei ne može instalirati raznorazne Googleove servise - no, je li to baš istina? Nije, jer može... Petal Search je počeo povratak Huaweija na Google, a Gspace instalacija je završila tranziciju - doslovno nam treba minuta da instalirate sve što želite od Googla, a po YouTube možete pronaći dovoljnu količinu videa koji vam to jasno i jednostavno objašnjavaju.

Dakle, ako ste mislili da Huawei ne bi trebali kupiti jer ne možete dobivati gmailove i ostale stvari koje je Google "zabranio" na Huwaiju - nije to baš tako (naravno, Google bi bio prilično loš provider da potpuno zabrani Huaweiju sve moguće, tako da je samo trebalo naći rupe u američkim zakonima i voila - evo ga tu).

Za one koji vole glazbu u svim varijantama, budite sigurni da su se i tu isprsili i stavili zvučnike koji stvarno zvuče gotovo savršeno, tako da će vaš ljubimac vjerojatno brzo napuniti gigabajte glazbe koji volite.

Kamere smo ostavili za kraj, jer se tu nalazi najveći dobitak svima koji kupe ovaj model uređaja - radi se o pravom malom čudu koje je savršeno napravljeno. Da, nema više Leice, no zaboravite na to, XMAGE je tu i stvarno je napravljen jednostavno odlično.

Od običnih kamera do telefoto i makro fotografija, definitivno su napravili kvantni skok na bolje i sad imate u rukama savšen mobitel za sve situacije - od onih svakodnevnih klikova koje radite vjerojatno svaki dan do onih koji su zahtjevniji..

Recimo, noćne fotografije su jednostavno zapanjujuće, čini vam se da tek u kutevima ekrana možda vidite nešto malo tamnije - a zapravo slikate u mraku i mislili ste da se ništa neće vidjeti. Jednako tako, makro snimke više nisu mutne i problematične, na 15 cm od bilo čega možete napraviti savršenu fotografiju. Isto se događa kad vam treba telefoto objektiv, a nemate aparat od kilu i pol oko vrata - 10x zoom je novi kralj fotografije, i to bilo koje.

Sve u svemu, malo nas je bilo strah isprobavati nešto nakon Mate 50 Pro misleći da nam neće poći za rukom reći da su napravili sjajan posao - ipak, jesu, ne odličan, nego više nego sjajan. Ako vam treba novi telefon, ne tražite dalje... Huawei P60 Pro bit će vaš novi najbolji prijatelj.

I da, za kraj, malo specifikacija;