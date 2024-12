Huawei u Dubaiju predstavio revolucionarne proizvode i redefinirao dizajn preklopnih i audio uređaja

Huawei Consumer Business Grupa (CBG) predstavila je nekoliko dugo iščekivanih proizvoda koji nas uvode u novu eru tehnološke izvrsnosti, na upravo održanom HUAWEI Flagship Product Launch eventu u Dubaiju 12. prosinca ove godine pod nazivom "Unfold the Classic", a među novo predstavljenim proizvodima su HUAWEI Mate X6 preklopni telefon, HUAWEI nova 13 serija pametnih telefona i HUAWEI FreeBuds Pro 4 te HUAWEI FreeClip Rose Gold bežične slušalice.

S novim revolucionarnim proizvodima Huawei nastavlja potvrđivati svoju vodeću ulogu na tržištu u kreiranju inovativne potrošačke tehnologije te ostaje predan kontinuiranim inovacijama i dovođenju digitalnog svijeta do svake osobe, obitelji i organizacije u svijetu. Huawei je bespogovorno usredotočen na tehnološki napredak civilizacije s ciljem stvaranja što inovativnijih proizvoda te i dalje ostaje predan značajnim ulaganjima u istraživanje, razvoj i inovacije. Ovaj paket predstavljenih premium proizvoda predstavlja novu eru visokotehnoloških inovacija, pokazujući predanost koju Huawei svakodnevno posvećuje s namjerom kontinuiranog napretka i shodno tome - osnaživanju potrošačkog iskustva u doticaju s modernim tehnologijama.

HUAWEI Mate X6: Istinski flagship preklopni pametni telefon

Kao pionir i lider u mobilnim telefonima s preklopnim zaslonom, Huawei je uvijek bio na čelu tehnološkog poretka u razvoju sklopivih telefona. Na HUAWEI Flagship Product Launch eventu upravo je predstavljena sljedeća generacija preklopnih uređaja, poznata kao Mate serija. Novi HUAWEI Mate X6 je svestrani i napredni pametni telefon kojemu je cilj postaviti nove standarde za tržište preklopnih telefona sa značajnim nadogradnjama u dizajnu i izdržljivosti te fotografiji i korisničkom iskustvu.

Korištenjem inovativnih izdržljivih materijala u proizvodnom procesu, telefon je istovremeno tanak i čvrst, teži samo 239 grama, a dimenzije su mu 9,85 mm debljine dok je sklopljen te 4,6 mm dok je otvoren. Dolazi u varijantama prekrasnih boja Nebula Red i Black, a karakteristički Space-Age Orbit dizajn kamera inspiriran je planetarnim putanjama, simbolizirajući beskonačne mogućnosti budućnosti. Postavljajući novi standard na tržištu sklopivih pametnih telefona, HUAWEI Mate X6 ima snažne specifikacije XMAGE kamere s ultra otvorom blende (ultra otvor blende od 50 MP, ultraširokokutna kamera od 40 MP i telefoto mikro kamera od 48 MP), donoseći tako revoluciju u preklopnoj mobilnoj fotografiji. Sve kamera zajedno donose vrhunske prikaze boja i poboljšavaju mogućnost snimanja, ali inovacije iza HUAWEI Mate X6 ne završavaju na hardveru. Novi Huaweijev sklopivi vodeći model dolazi i s operativnim sustavom EMUI 15 koji je jednostavan za korištenje - korisnici mogu uživati ​​u boljem iskustvu prepunom veće zabave, inteligencije, sigurnosti i besprijekornosti.

HUAWEI nova 13 serija: Super selfie

HUAWEI nova 13 serija uvodi novi val trendova na pametnim telefonima i potiče kreativni duh mlađih generacija. Kada je riječ o fotografiji, telefon nudi podršku za više mogućnosti portreta kod prednje i stražnje kamere, pa će portretne snimke biti napravljene s bogatom umjetničkom atmosferom.

HUAWEI nova 13 Pro predstavlja nadograđenu kameru s podesivim otvorom blende od 50 MP s promjenjivim rasponom otvora blende od F1.4 do F4.0, koja se neprimjetno prilagođava različitim scenarijima snimanja, i optičkom stabilizacijom slike (OIS). Dodatno, telefoto portretna kamera s 3X optičkim zumom i OIS-om pruža svestrane opcije zumiranja, savršene za snimke portreta iz srednje i velike udaljenosti. Huaweijev prikladni XD Portrait Engine posebno dolazi do izražaja tako da usavršava fotografije kroz oblik, teksturu, sjaj, boju i zamućenje, a nudi tri poboljšana stila portreta za različite scenarije snimanja. Tu je i nova značajka AI Best Expression koja pomaže poboljšati burst fotke s inteligentnim AI prilagodbama, omogućujući korisnicima da odaberu sliku na kojima su ispali najbolje.

Inspirirana elementima visoke mode, HUAWEI nova 13 serija predstavljena je u upečatljivoj Loden Green boji, zajedno s klasičnom crnom i bijelom te inovativnim dinamičkim kariranim dizajnom teksture koji spaja sofisticiranost i minimalizam. Ostajući vjerna estetici Fashion Forward trenda, HUAWEI nova 13 serija donosi karirane uzorke s odjeće i modnih dodataka u svijet ručnog dizajna, stvarajući igru ​​svjetla i sjene.

HUAWEI FreeBuds Pro 4: premium slušalice za stabilne i jasne pozive

HUAWEI FreeBuds Pro 4 nastavlja liniju vodećih vrhunskih bežičnih slušalica vrhunske kvalitete. Izrađene na temeljima napredne tehničke stručnosti i akustičnog umijeća, ove slušalice pružaju neusporedivo iskustvo pozivanja i slušanja, kombinirajući prijenos visoke rezolucije bez gubitaka tonova i zvukova i preciznu reprodukciju zvuka (Dual-driver True Sound sustav). Rezultat je impresivno i uzbudljivo zvučno iskustvo, koje sada debitira pod brendom HUAWEI SOUND.

Uz revolucionarne inovacije u jasnoći poziva, HUAWEI FreeBuds Pro 4 mogu eliminirati do 100 dB vanjske buke tijekom poziva zahvaljujući stalno razvijajućem Huawei AI algoritmu za smanjenje buke te 3 VPU mikrofona za poboljšanu izolaciju buke. HUAWEI FreeBuds Pro 4 također nudi do nevjerojatnih 2,3 Mbps audio prijenosa bez gubitaka2, u usporedbi s 1,5 Mbps iz prethodne generacije. Podržava Huawei Bluetooth protokol L2HC 4.0 codec3, omogućujući dekompresiran prijenos visokokvalitetnog zvuka bez gubitaka na 48 kHz/24-bita frekvenciji. S novopodešenim Dual-driver True Soundom, slušalice rade u harmoniji s tehnologijom Digital Cross-Over za pružanje bogatog i realističnog zvučnog iskustva.

HUAWEI FreeClip: Sada u prekrasnoj Rose Gold boji

HUAWEI FreeClip bežične slušalice nastavljaju spajati vrhunsku tehnologiju s elegantnom, modnom estetikom. S prepoznatljivim C-Bridge Design, ovaj izvanredni oblik kombinira profinjenu ergonomsku strukturu s mehanizmom kojem je na prvom mjestu udobnost, stvarajući besprijekoran spoj stila i praktičnosti. Sada dostupna u Rose Gold boji, najnovija verzija HUAWEI FreeClip slušalica predstavlja zadivljujuću paletu boja s nježno ružičastom nijansom, uparenu sa suptilnim zlatnim nijansama, evocirajući osjećaj romantike i nenametljive elegancije. Dodajući svoju privlačnost, HUAWEI FreeClip također donosi nove značajke kao što su algoritam dinamičkog basa, kontrole pokretima glave, kao i podsjetnik na ispadanje slušalice za udobnost korisnika. Dizajniran za bezbrižnost, podsjetnici za ispadanje blagim upozorenjem obavještavaju korisnika ako slušalica isklizne tijekom korištenja, osiguravajući neometano uživanje bez obzira na aktivnost.

Podaci dolaze iz Huawei laboratorija.