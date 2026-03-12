Huawei MatePad 12 X, novi je tablet koji donosi novu eru produktivnosti, kreativnosti i multimedijalnog iskustva

Huawei je lokalno predstavio, MatePad 12 X, novi tablet koji donosi novu eru produktivnosti, kreativnosti i multimedijalnog iskustva. Opremljen iznimno jasnim PaperMatte zaslonom i potpuno novom HUAWEI M-Pencil Pro olovkom, MatePad 12 X omogućuje prirodno i precizno pisanje, crtanje i rad s digitalnim dokumentima.

Novi tablet ističe se vrhunskom tehnologijom zaslona, bogatim ekosustavom aplikacija, uključujući HUAWEI Notes, te naprednim funkcijama koje olakšavaju kreativni rad u pokretu, a do kraja mjeseca dolazi u posebnoj ponudi tijekom koje korisnici mogu dobiti novi MatePad 12 X tablet, pripadajuću tipkovnicu te M-Pencil Pro za 549 EUR.

PaperMatte zaslon za vrhunsku jasnoću i udobnost očiju

HUAWEI MatePad 12 X tablet koristi naprednu nanoskalnu tehnologiju urezivanja koja smanjuje odsjaj za 50% u odnosu na prethodnu generaciju, pružajući jasniji i ugodniji prikaz sadržaja. PaperMatte zaslon kombinira izvanrednu jasnoću i udobnost za oči, čime Huawei potvrđuje svoj status predvodnika u razvoju zaslona bez odsjaja i postavlja novi standard za digitalno čitanje i kreativno stvaranje.

HUAWEI M-Pencil Pro olovka : Preciznost i kreativnost na dohvat ruke

Profesionalno pisanje i crtanje omogućuje HUAWEI M-Pencil Pro olovka, koja dolazi s tri različita vrha za standardno pisanje, pisanje malim fontom i crtanje, te čak 16 384 razine osjetljivosti na pritisak. Olovka podržava brzi pristup aplikacijama i integraciju s HUAWEI Notes, omogućujući besprijekorno iskustvo kreativnog rada. Tablet je kompatibilan i s drugim kreativnim aplikacijama, uključujući Wondershare Filmora.

Elegantan dizajn i vrhunske performanse

MatePad 12 X izrađen je u elegantnom metalnom kućištu debljine 5,9 mm i težine 555 grama. Napredna 3D arhitektura hlađenja povećava performanse za 27% u odnosu na prethodnu generaciju, dok biserni sjaj i glatka površina kućišta odaju dojam luksuza i udobnosti pri svakodnevnom korištenju.

Dostupnost na tržištu

HUAWEI MatePad 12 X dostupan je putem prodajnih kanala po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 649 EUR. No, do 31.03. traje posebna ponuda tijekom koje korisnici mogu nabaviti tablet i tipkovnicu za 549 EUR te M-Pencil Pro olovku dobiti na poklon.

Huawei uskoro na hrvatsko tržište donosi i HUAWEI Watch GT Runner 2, pametni sat namijenjen trkačima i sportskim entuzijastima. Sat donosi napredne funkcije za praćenje treninga i precizan GPS, čime se dodatno proširuje Huawei ponuda uređaja za aktivan životni stil.