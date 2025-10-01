Huawei FreeBuds SE 4: Nove bežične slušalice za savršen spoj tehnologije, stila i pristupačne cijene

Uz mnoge nedavno predstavljene proizvode, poput HUAWEI WATCH GT 6 Series, Watch Ultimate 2, FreeBuds 7i te MatePad 11.5, Huawei je na lokalnom tržištu predstavio i nove FreeBuds SE 4, bežične slušalice koje donose kristalno čist zvuk, aktivno poništavanje buke i moderan dizajn po pristupačnoj maloprodajnoj cijeni od 59 EUR. Uz izdržljivu bateriju i cijenu dostupnu svima, ove slušalice postat će idealan izbor za studente, mlade profesionalce, roditelje u pokretu, ali i sve one koji žele uživati u svojoj glazbi ili razgovorima bez kompromisa!

Zvuk koji se prilagođava vašem ritmu

Huawei FreeBuds SE 4 bežične slušalice dizajnirane su kako bi se uklopile u svačij stil života. Teške samo 4,3 grama po jednoj slušalici, s kućištem težine tek 36 grama, uz aktivno poništavanje buke (ANC), omogućuju korisnicima da se potpuno fokusiraju na online predavanje, poslovni poziv ili omiljenu playlistu.

Cjelodnevna udobnost i baterija koja traje

Ergonomski oblik slušalica osigurava udobnost tijekom cijelog dana nošenja, dok dugotrajna baterija s kapacitetom 510 mAh pruža dovoljno energije za sate glazbe i razgovora bez stalnog punjenja. Uz praktično kućište za punjenje, Huawei FreeBuds SE 4 uvijek su spremne za akciju. Baterija osigurava do 7 sati neprekidnog slušanja uz uključen ANC, a s kućištem za punjenje ukupno čak 50 sati korištenja, dok je deset minuta brzog punjenja dovoljno za 4 sata reprodukcije.

Moderan dizajn i pouzdano povezivanje

Dostupne u klasičnoj crnoj i elegantnoj bijeloj boji, Huawei FreeBuds SE 4 lako se uklapaju u svaki stil. Zahvaljujući naprednoj Bluetooth 5.4 tehnologiji povezivanja, spajanje s pametnim telefonom ili tabletom brzo je i jednostavno, neovisno o tome spajaju li se na Android ili iOS uređaj, a kvaliteta zvuka ostaje besprijekorna.

Savršen spoj sa satom Watch GT 6

Huawei FreeBuds SE 4 savršeno se nadopunjuju s najnovijim pametnim satom iz serije Huawei Watch GT 6, pružajući korisnicima potpuno bežično iskustvo koje se prilagođava njihovom životnom ritmu.

Tehnologija koja radi za vas

Iza elegantnog dizajna ovih slušalice krije se moćna tehnologija. Huawei FreeBuds SE 4 opremljene su 10 nm dinamičkim driverima te dolazi uz aktivno poništavanje buke (ANC). Zahvaljujući AI algoritmu za poništavanje šuma tijekom poziva, vaši će razgovori uvijek biti čisti i razumljivi, čak i na prometnim ulicama.

Pristupačna cijena za vrhunsku tehnologiju

Uz preporučenu maloprodajnu cijenu od samo 59 EUR, Huawei FreeBuds SE 4 predstavljaju odličan izbor za sve koji žele kombinaciju kvalitete, performansi i stila, bez kompromisa. Za više informacija posjetite Huawei službenu stranicu.