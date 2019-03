Ako kojim slučajem imate jedan od tri flagship modela HTC tvrtke, svakako imate razloga za veselje pa makar na to morali čekati do lipnja

Tajvanski HTC u posljednje vrijeme ne bilježi baš značajan uspjeh na tržištu pametnih telefona. Posljednje razdoblje u odnosu na konkurenciju itekako je loše za čelnike tvrtke pa tako i poklonike.

Bez obzira na sve, HTC je u prošlosti na tržište donio tri modela pametnih telefona iz gornjeg cjenovnog razreda a riječ je o tri modela u posljednje tri godine.

Radi se o modelima U11, U11+ te U12, a upravo bi navedeni modeli do lipnja 2019. godine trebali dobiti aktualnu inačicu Android Pie mobilne platforme.

Svojevrsna potvrda ovih navode je objave HTC-a na društvenoj mreži Twitter. HTC U 11 Life jedini je model iz HTC-ova portfelja koji je dobio Android Pie 9.0 nadogradnju još u studenom prošle godine.

Razlog tome je što HTC U 11 Life pripada Android One operativnom sustavu a navedeni dobivaju nadogradnje direktno od Googla bez „provjere" mobilnih operatera. Ako kojim slučajem imate jedan od tri navedena flagship modela HTC tvrtke, svakako imate razloga za veselje pa makar na to morali čekati do lipnja.

