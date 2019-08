Ivan Fratrić iz tvrtke "Gamesrevolted" se na najvećem svjetskom sajmu proizvođača kompjuterskih i video igara Gamescom, koji se održava u Kölnu, osjeća kao igrač na domaćem terenu. Tvrtka već nekoliko godina izlaže na najposjećenijem sajmu ove vrste u svijetu.

"Mi smo predstavili online kartašku igru Phageborn, koja bi se na tržištu trebala pojaviti još u toku godine", kaže Fratrić. Iza tog naziva se krije prva hrvatska kartaška videoigra s mrežnom komponentom, smještena u originalni fantazijski svijet.

Za proizviđače video igrica je izlaganje na kelnskom sajmu izuzetno bitno, jer je to prilika da se pokažu publici, medijima i izdavačima. A hrvatski predstavnici Game Development branše ove godine imaju što pokazati.

S obzirom da je broj potrošača, odnosno korisnika velik, i stalno raste, branša zadovoljno trlja ruke. Proizvođači igara za računare i konzole širom svijeta su prošle godine ostvarili obrt od 140 milijardi dolara. Ove godine bi se to trebalo povećati na 150 milijardi. Usporedbe radi, prošle godine je filmska industrija u kinima zaradila 42 milijarde dolara."Proizvođači kompjuterskih i video igara su izuzetno konkurentni na europskom i svjetskom tržištu", kaže Alexander Friedman iz Hrvatske gospodarske komore. "Oni potpuno mogu zanemariti naše domaće tržište. Hrvatski proizvodi su u principu najprodavaniji u SAD, zatim je tu i Rusija. Ali, u osnovi se pokriva skoro cijelo svjetsko tržište."

Mobilne igre, dakle igre na pametnim telefonima ili tabletima, su u međuvremenu postale važan sektor. Posebno u Aziji i zemljama kao što su Indija, Indonezija ili Kina.

Nedostatak stručne radne snage

Ove godine na štandu hrvatskih izlagača dominiraju PC igre. Nije bilo ni jednog izlagača koji radi igre za mobilne telefone, iako i takvih tvrtki ima u Hrvatskoj. No, i tu postoji problem s nedostatkom stručne radne snage.

"Ostanak u Hrvatskoj je kompliciran, posebno u informatici. U ovoj branši se uglavnom proizvodi prodaju u SAD i drugim zemljama širom svijeta. Osim toga imamo i sustav dvostrukog oporezivanja. Zbog toga je firmama zaista nezgodno biti u Hrvatskoj i poslovati s inozemstvom", kaže Friedman.

"Ova branša može ponuditi budućnost mladima i perspektivu da ostanu u zemlji", siguran je Dražen Tomić, urednik portala ICTBusiness.info. Ovaj portal nudi informacije iz područja informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija, svijeta poslovanja i leadershipa, novih tehnologija i energetske učinkovitosti.

Rješenje on vidi u pružanju državnog poticaja tvrtkama iz ove branše. No tu uvijek, kaže Tomić, postoji problem raspodjele: "Kaže se, zašto bi njima dali, a ne nekom drugom? Zato mislim da država treba dati sveobuhvatne mjere za poticaj gospodarstva, biznisa i rad poduzetnika, i dati im priliku za razvoj.""Plaće su, kao i inače u IT branši, više od prosjeka. Međutim, ne smijemo zaboraviti da su plaće onih koji se bave Game Developmentom u svijetu puno veće nego u Hrvatskoj. Dakle, ako neko želi zaraditi veći novac, onda će on definitivno otići iz Hrvatske ili bilo koje druge države u regiji. Tu on sigurno neće moći tako dobro zaraditi kao što je to moguće u Njemačkoj, Velikoj Britaniji ili Americi", kaže Tomić.

Novi trendovi - učiti od Netflixa

Novi trend na sajmu Gamescom je „Cloud Gaming". Radi se o igrama koje se igraju na eksternom serveru s kojim su igrači povezani. U tom segmentu je i nekoliko video igara čije pojavljivanje na tržištu s nestrpljenjem očekuju milijuni ljudi.

Proizvođači i ponuđači video igrica u međuvremenu oponašaju poslovni model streaming ponuđača, kao što je primjerice Netflix. Zbog toga se sve više igara i ne nudi na prodaju, nego na pretplatu.

Na sajmu u Kölnu starosna dob je igrala ulogu samo kada je riječ o nekim specifičnim vrstama igre, poput primjerice nekih ego-shootera - one su zabranjene za maloljetnike. Organizator očekuje da će sajam, koji se ove godine raširio na 210.000 kvadratnih metara, posjetiti oko 400.000 ljudi.Već izvjesno je vrijeme uočljiv trend da kompjuterske i video igre ne igraju samo djeca. Prema navodima njemačke udruge proizvođača kompjuterskih i video igara „Game", prosječna starosna dob korisnika je u međuvremenu 36 godina.