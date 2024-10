HONOR redefinira iskustvo pametnih telefona uz MagicOS 9.0: Uvod u novu eru Autopilota AI

Globalni tehnološki brend HONOR jučer je predstavio svoj najnoviji operativni sustav, MagicOS 9.0, koji koristi umjetnu inteligenciju (AI) kako bi unaprijedio korisničko iskustvo s pametnim telefonima. Ovaj inovativni sustav donosi poboljšane funkcije asistenta YOYO te uvodi novu liniju pod nazivom MagicLM, a njihov digitalni asistent YOYO unaprijeđen je u još snažnijeg AI Agenta. Osim toga, HONOR je pokrenuo i trgovinu aplikacijama za AI Agenta, čime postavlja temelje za novu eru inteligentnih iskustava kroz integraciju različitih uređaja i platformi.

Razvoj jezičnih modela i poboljšane performanse

"U HONOR-u uvijek zagovaramo pristup usmjeren na korisnika, gdje je njihovo osnaživanje ključan element naših AI inovacija. Od lansiranja Magic Livea u prosincu 2016., preko integracije AI-ja na razini platforme s MagicOS-om 7.0 u siječnju 2022., do MagicOS-a 8.0, koji je revolucionirao interakciju između čovjeka i uređaja, HONOR je uvijek bio predvodnik AI inovacija usmjerenih na čovjeka," izjavio je George Zhao, izvršni direktor HONOR Device Co. Ltd. "Danas, predstavljanjem MagicOS-a 9.0, koji uvodi prvi AI agent za višestruke aplikacije u industriji, još jednom potvrđujemo HONOR-ovu predanost korištenju AI-a za unapređenje operativnog sustava i stvaranje inovativnih, ciljano vođenih interakcija."

MagicLM sastoji se od specijaliziranih jezičnih modela (LLM) koji mogu prilagoditi svoju "snagu" prema trenutnim potrebama korisnika, omogućujući tako optimalnu ravnotežu između performansi i energetske učinkovitosti. Iako novi model s tri milijarde parametara (3B) ima manji broj parametara od prethodnog modela sa sedam milijardi (7B), on nudi značajna poboljšanja u učinkovitosti i performansama. Naime, novi model troši 80 % manje energije, učitava sadržaj 77 % brže te može generirati tekst 500 % brže, uz smanjenje korištenja ROM-a i RAM-a za 1,8 GB odnosno 1,6 GB.

Unaprijeđeni YOYO AI Agent i nove mogućnosti MagicOS-a 9.0

Istovremeno, HONOR je najavio razvoj glasovnog asistenta YOYO ili AI Agenta. YOYO razumije što ljudi govore i može prepoznati slike, uči kako korisnici koriste telefon i pamti njihove navike, prepoznaje što korisnici žele i može odlučiti što treba učiniti te, u konačnici, pomaže u korištenju različitih aplikacija na telefonu. Na primjer, korisnik može jednostavno reći YOYO-u da naruči toplu kavu s mlijekom. YOYO će potom, poput pravog asistenta, prepoznati zahtjev, otvoriti aplikaciju za dostavu, naručiti kavu iz omiljenog kafića i potvrditi plaćanje, čime pojednostavljuje cijeli proces.

Osim novog AI agenta, HONOR je također unaprijedio Magic Portal i Magic Capsule. S MagicOS 9.0, Magic Portal omogućuje korisnicima jednostavno pregledavanje objekata i brzo razumijevanje teksta i slika bez potrebe za aktiviranjem uređaja. Ovaj sustav sada može točno prepoznati što korisnici žele i pružiti preciznije preporuke. Unaprijeđena verzija Magic Capsule proširuje svoje mogućnosti, obuhvaćajući sada raznolike svakodnevne scenarije, kao što su rezervacija letova, naručivanje vožnje, brza dostava hrane, gledanje filmova i igranje igara.

MagicOS 9.0 dolazi i s funkcijom AI Deepfake Detection, značajno poboljšavajući sigurnost i štiteći korisnike od potencijalnih prevara, dok novi MagicRing donosi značajne nadogradnje u području povezivosti. Što se tiče performansi, MagicOS 9.0 prošao je sveobuhvatnu rekonstrukciju i optimizaciju, omogućujući rad s više zadataka bez zagrijavanja, dok je iskustvo aplikacije poboljšano za više od 70%.

Personalizacija i kreativnost u dizajnu

Što se tiče dizajna, MagicOS 9.0 donosi nove uzbudljive i kreativne tehnologije, kao što su MagicColor, MagicFilm, i MagicView, omogućujući korisnicima da uživaju u personaliziranim temama s više od 600 opcija boja. Osim toga, korisnici imaju mogućnost prilagodbe animacija i zvučnih efekata, a HONOR je također temeljito integrirao AI u aplikacije na razini sustava. Omogućio je tako učinkovite i praktične mogućnosti za obradu slika i teksta pa su tu i funkcije kao što su AI Gallery, AI Eraser, Face Restoration i AI Image Expansion.

Blisko surađujući sa stručnjacima iz industrije, HONOR će nastaviti raditi prema cilju stvaranja novog inteligentnog svijeta za sve.