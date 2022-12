Tvrtka HONOR sinoć je u Beogradu s brojnim predstavnicima medija i partnerima proslavila još jednu uspješnu godinu u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji

Dvije godine nakon što je počeo samostalno graditi svoju budućnost, HONOR se može pohvaliti značajnim udjelom na kineskom tržištu, ali i ambicioznim ulaskom na europsko tržište.

Bruce Huang, generalni direktor za Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju, istaknuo je da je, uz proširenje na ključnim tržištima, vizija tvrtke HONOR pomoći korisnicima da ostanu povezani.

Globalni tehnološki brend svjestan je da ništa ne može zamijeniti ljepotu i važnost stvarne povezanosti među ljudima, zbog čega je misija tvrtke upravo da, koristeći sve prednosti suvremene tehnologije, potakne tu povezanost, omogući joj da raste i napreduje, i opstane tamo gdje ranije nije mogla.

HONOR svim korisnicima želi sretan Božić i uspješnu 2023. godinu uz jednostavnu poruku - It's an HONOR to be with you!