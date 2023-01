Honor se još uvijek nije prijavio za MWC, no izgleda da će se dogoditi neke važne stvari, barem prema njihovom teaseru

HONOR se strelovito podigao iz male firme u jednog od glavnih proizvođača mobilne tehnologije, a sada su krenuli još i dalje - počinju se boriti sa, ni više ni manje, Samsungom.

Naime, izgleda da se ove godine na MWC-u Barceloni predstavlja HONOR Magic5, flagship mobitel koji je namanje jednako dobar kao i Samsung, barem prema onome što se dozirano pušta u javnost.

Zašto to rade Samsungu? Jednostavno - "Go beyond the Galaxy to witness the real Magic" znači baš to - evo što mi možemo, gledajte i čudite se!

Zanimljiv detalj je i činjenica da je u pozadini teasera prva fotografija crne rupe koju je snimio Event Horizon teleskop, još jedna refernca na Galaxy seriju mobilnih telefona, uz onu jasniju rečenicu u kojoj je Galaxy velikim slovom.

Sve u svemu, jedva čekamo još detalja koji će zacijelo biti spektakularni - baš kao i crna rupa na slici....