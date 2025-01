Ultra velika 6600 mAh silicij-ugljična baterija omogućava iznimno dugo trajanje mobitela, a ultra kaljeno staklo i ojačani zaštitni sloj pružaju potpunu zaštitu uređaja

Izdržljivost i snaga hrvatskih rukometaša dovela ih je do najvećeg uspjeha hrvatskog rukometa u posljednjih 16 godina - finala Svjetskog prvenstva. Finalna utakmica igra se u Oslu, a već se munjevito pune čarter letovi koji će hrvatske navijače dovesti do Norveške da iz sveg glasa navijaju za naše rukometaše. Srebro je svakako u džepu, no kad bi se na postolju okrunili i zlatom bila bi to najljepša uspomena i fotografija s tog sportskog natjecanja.

A upravo su izdržljivost i snaga, posebice dugotrajna baterija glavne odlike najnovijeg pametnog telefona iz HONOR Magic7 serije. HONOR Magic7 Lite postavlja novi standard kao prvi pametni telefon u industriji s ultra velikom 6600 mAh1 silicij-ugljičnom baterijom, koja omogućuje iznimno dugo trajanje mobitela i najveći kapacitet baterije koji je danas dostupan na tržištu. S njim se nećete morati brinuti da će se telefon ugasiti u ključnim trenucima, primjerice taman kad su rukometaši na postolju ili snimate selfie s igračima u pozadini. Pored toga, umjetna inteligencija omogućuje uređaju da održi do 50 minuta2 neprekidnih poziva čak i kada baterija padne na samo 2 %, dok 66 W žičano HONOR SuperCharge3 punjenje brzo puni bateriju za produženu upotrebu.

U žaru veselja može se dogoditi i da telefon isklizne iz ruku, no ni tu nema brige. Ultra-kaljeno staklo i ojačani zaštitni sloj pružaju potpunu zaštitu uređaja i njegovu ekstremnu izdržljivost, dok jedinstveni dizajn zakrivljenih rubova dodatno štiti od udaraca. Opremljen troslojnom vodootpornom strukturom, HONOR Magic7 Lite pruža zaštitu od 360° od izlaganja vodi, sa IP644 ocjenom za otpornost na vodu i prašinu. U hladnom Oslu, za koji se u nedjelju očekuje do -5 stupnjeva Celzijevih tijekom dana, dok će u dvorani temperatura zasigurno rasti, baterija će izdržati sve temperaturne šokove. Zahvaljujući praćenju temperature u više točaka, baterija dobro funkcionira na temperaturama od -30°C do 55°C3, omogućujući do 20 sati audio poziva na -30°C i 30 sati audio poziva na 55°C4.

Opremljen robusnom 108MP Ultra-sensing kamerom s velikim senzorom od 1/1,67, HONOR Magic7 Lite snima slike s izuzetnim detaljima i poboljšanom svjetlinom. Koristeći svoju 9 u 1 tehnologiju spajanja piksela ekvivalentnu veličini piksela od 1,92μm7, glavna kamera omogućuje korisnicima snimanje dobro osvijetljenih i oštrih slika u bilo kojim svjetlosnim uvjetima.

HONOR Magic7 Lite nudi 3x zoom bez gubitka kvalitete i tri jedinstvena režima za portrete - Environmental Portrait (1x), Atmospheric Portrait (2x), i Close-up Portrait (3x). Uređaj je opremljen i optičkom stabilizacijom slike (OIS), koja efikasno smanjuje zamućenje i drhtanje, osiguravajući kristalno jasne fotografije. Pored toga HONOR Magic7 Lite integrira moćne AI funkcije kao što su HONOR AI Motion Sensing s kojim bez problema možete besprijekorno uhvatiti svaku akciju rukometaša, a tu je i AI Eraser, koje ne samo da poboljšavaju kvalitetu fotografija već i pojednostavljuju uređivanje direktno na telefonu.

HONOR Magic7 Lite dolazi u dvije atraktivne boje: titanijski ljubičastoj i titanijski crnoj, a može ga se kupiti kod ovlaštenih HONOR partnera.