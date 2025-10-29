HONOR lansirao MagicOS 10 – prvi AI operativni sustav s mogućnošću samorazvoja

Na svojoj prvoj Globalnoj konferenciji za developere u Shenzhenu, HONOR je predstavio MagicOS 10 - prvi operativni sustav temeljen na AI agentu koji se samostalno razvija, označavajući prijelaz iz ere klasičnih OS-a u eru AI OS-a.

Predstavljena je i strategija ekosustava 1×3×N te nadograđena platforma HONOR AI Connect kojom se sustav otvara partnerima diljem svijeta pružajući im podršku u tri glavna područja: razvoju ekosustava, distribucijskim kanalima te tehnologiji i brendu. Sustav se zatim skalira na različite industrijske sektore, uključujući obrazovanje, uredske sustave, pametne domove, audio uređaje, nosivu tehnologiju, igračke i proizvode za kućne ljubimce.

"Pravi AI operativni sustav mora biti agentski OS koji ostvaruje vrijednosni iskorak usmjeren čovjeka, uz sposobnost samorazvoja. HONOR je predan suradnji s korisnicima, industrijskim partnerima i developerskom zajednicom. Su-kreacija s korisnicima, industrijska simbioza i zajednički razvoj ekosustava tri su glavne pokretačke sile evolucije našeg MagicOS-a", rekao je James Li, CEO HONOR-a.

Definiranje paradigme AI OS-a: Od OS-a do AI OS-a

MagicOS 10 donosi višedimenzionalni iskorak iz klasičnog OS-a u pravi AI operativni sustav koji umjesto osnovne koordinacije uređaja i oblaka prelazi na model temeljen na agentima, čime otključava višu razinu inteligencije.

U središtu sustava nalazi se poboljšani YOYO, pokretan HONOR-ovom MagicLM 3.0, sada s mogućnostima da „vidi, pamti i izvršava". Jednim dodirom korisnici mogu zatražiti od YOYO-a da obavlja svakodnevne zadatke i kreativne procese, poput AI obrade boja, uređivanja slika putem naredbi te naručivanja hrane, kupovine i pozivanja prijevoza.

S obzirom na sve češće korištenje više uređaja, MagicOS 10 prvi je OS koji potpuno uklanja granice među platformama, omogućujući jednostavan prijenos sadržaja između HONOR-a, iOS-a, Androida i Windowsa.

Također, MagicOS 10 uvodi novi dizajn Zero-Gravity Transparency, koji donosi prozirne vizualne efekte kroz cijeli sustav bez dodatne potrošnje energije. Uz to, poboljšana značajka AI Deepfake Detection prepoznaje lažne glasove, filtere i prijevarne skripte, štiteći korisnike.

HONOR AI Connect: nova era pametne povezanosti

Platforma HONOR Connect, predstavljena 2022., sada spaja preko 30 milijuna uređaja i stvara snažnu osnovu koja se nadograđuje u HONOR AI Connect, prelazeći s obične povezanosti na inteligentnu, uz sveobuhvatnu AI podršku. Cilj platforme je olakšati uključivanje partnera i smanjiti troškove razvoja. Programerima su dostupne napredne multimodalne interakcije - glas, vizija i drugo - bez potrebe za izgradnjom složenih temelja, dok platforma omogućuje dijeljenje inteligencije, pristupa i ekosustava, čineći svaki uređaj pametnim.

HONOR već surađuje s više od 200 partnera i nudi besplatnu IoT povezanost, uz dodatne resurse kroz inicijative poput HONOR Alpha Flagship Storea čime potiče zajednički razvoj inovativnog, čovjeku usmjerenog ekosustava. U budućnosti, HONOR ostaje otvoren za globalnu suradnju, pozivajući partnere da zajedno grade AI ekosustav uređaja kako bi pametna tehnologija bila dostupna svima.