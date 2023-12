HONOR ovih blagdana odaje priznanje skrivenim herojima Božića – uključite se u kampanju i osvojite za njih nagradu

Globalni tehnološki brend HONOR ovih blagdana slavi „neopjevane heroje" Božića. Ovi pojedinci, često nezapaženi, rijetko prepoznati, a uvijek bitni, posvećeni su radu i brizi za druge, a njihova važnost posebno dolazi do izražaja za vrijeme ovog najljepšeg i najčarobnijeg razdoblja u godini.

HONOR je upravo njima posvetio dirljivi blagdanski video koji je podsjetnik na nesebičnost i brigu koju utjelovljuju ovi pojedinci i kojima tehnologija omogućuje povezanost s njihovim najmilijima, kada su odvojeni, posebice tijekom prosinca.

VIDEO

HONOR Hrvatska, u čast svima njima, pokreće kampanju darivanja na društvenim mrežama te poziva korisnike da nominiraju i glasaju za svoje skrivene heroje. Upravo će nominirana osoba imati priliku osvojiti nagradu, HONOR 90 Lite koji će im i ovih blagdana pomoći da ostanu povezani.

Kako sudjelovati? Zaprati službene Facebook i Instagram kanale HONOR Hrvatska i:

1. Pronađi objavu "neopjevani heroji"

2. Označi svog "neopjevanog heroja" u komentarima

3. Podijeli s nama zašto je baš ta osoba tvoj neopjevani heroj!

Prijave će se prihvaćati od službene objave "Neopjevani heroj" 04.12.2023. do 18.12.2023. do 23:59 sati. Pobjednik će biti odabran nasumičnim izvlačenjem u kojem sudjeluju svi koji su ispunili tražene uvjete te proglašen u komentarima 20.12.2023. "Skriveni heroj" iz pobjedničkog komentara smatrat će se pobjednikom, a osvojit će HONOR 90 Lite pametni telefon.

Kampanja je prilika da se oda priznanje herojima koji su svakodnevno među nama i koji blagdane čine još ljepšima. Pridružite se HONOR-u u proslavi dobrote i velikodušnosti.

HONOR To Be With You!

Za više informacija i kako sudjelovati u ovogodišnjoj kampanji posjetite HONOR online na https://www.hihonor.com/hr/events/honor-christmas/