U 2025. godini HONOR je ostvario 11% rasta u globalnim isporukama pametnih telefona u odnosu na prethodnu godinu te je, prema izvješću Omdije, analitičke i konzultantske kuće specijalizirane za medije, tehnološku i telekomunikacijsku industriju, zauzeo prvo mjesto na ljestvici deset najistaknutijih svjetskih proizvođača pametnih telefona.

Prema podacima IDC-a, globalne analitičke kuće za istraživanje tržišta, analizu podataka i savjetodavnih usluga, HONOR je u prva tri tromjesečja 2025. ostvario najbrži rast međunarodnih isporuka u ključnim premium kategorijama, uključujući:

pametne telefone u cjenovnom razredu iznad 300 EUR (premium i viša srednja klasa)

tablete u vrijednosnom segmentu od 300 do 600 EUR (viši cjenovni razred)

HONOR će na MWC Barcelona, jednom od najutjecajnijih svjetskih sajmova mobilne tehnologije, u ožujku ove godine predstaviti dva nova, izuzetno inovativna proizvoda, koja će označiti ubrzanu provedbu njihove strategije HONOR Alpha Plan.

Cijelo izvješće možete pročitati OVDJE.