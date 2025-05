Na spektakularnoj večeri gosti su uživali te među prvima svjedočili svim inovativnim AI značajkama pametnih telefona HONOR 400 i HONOR 400 Pro

Ekskluzivno predstavljanje HONOR 400 serije pametnih telefona - HONOR 400 i HONOR 400 Pro - održalo se sinoć u Mansion Event Resortu u Zagrebu, a na spektakularnoj večeri punoj dobre zabave goste su zabavljale Minea i I Bee - Ivana Banfić. Uz stručno vodstvo Ide Prester za uzvanike iz hrvatskih i slovenskih medija te poslovne partnere održana je i keynote prezentacija u kojoj su istaknute sve inovativne AI značajke HONOR 400 i HONOR 400 Pro pametnih telefona.

Iskustvene zone za demonstraciju AI inovacija

Kroz iskustvene zone gostima se po prvi put predstavila HONOR 400 serija i njene ultimativne AI značajke krenuvši od AI Super zuma koji približava sve što želite vidjeti bez kompromisa u kvaliteti. Poznati lifestyle i street style fotograf Goran Čižmešija u Motion Portrait studiju je s HONOR 400 Pro pametnim telefonom 'hvatao' jedinstvene fotografije uzvanika te ih uz revolucionarnu značajku AI Slika u video pretvarao u originalne videozapise. A u zoni za kreativno AI uređivanje mogle su se isprobati sve AI inovativne značajke - od AI Cutout, AI Erase i AI Upscale - za kreiranje savršenih fotografija u nekoliko sekundi.

U večeri punoj inovacija globalni tehnološki brend HONOR na jedinstven je način predstavio seriju HONOR 400 koja donosi neusporedivo AI fotografsko iskustvo i izvanrednu izdržljivost.

"HONOR 400 serija spaja vrhunsku estetiku, jednostavnu upotrebu i izvanredne performanse. Ponosni smo na inovativne AI značajke HONOR 400 i HONOR 400 Pro pametnih telefona koje će kreativnost naših korisnika podići na nove razine i olakšati njihov svakodnevni život " istaknuo je Zhu Di, generalni direktor za Hrvatsku, Sloveniju i Srbiju.

Moćna i svestrana AI kamera

Kako bi korisnicima osigurao jedinstveno fotografsko iskustvo HONOR 400 opremljen je revolucionarnim sustavom ultra-jasne AI kamera s rezolucijom od 200 MP1. Glavna kamera od 200 MP, s velikim senzorom od 1/1,4 inča, otvorom blende f/1,9 i dvostrukom stabilizacijom OIS + EIS jamči iznimnu jasnoću čak i pri slabom osvjetljenju. Dodatno, 12 MP ultraširoka i makro kamera2 sa 112° hvata širokokutne prizore, dok 50 MP portretna selfie kamera3 s otvorom blende f/2,0 i uz napredne HONOR portretne algoritme pruža profesionalne selfije sa zapanjujućim detaljima i u prirodnim bojama.

AI Portret - brza snimka jamči da svaki portret bude oštar i pun detalja čak i pri snimanju pokreta. Za jedinstveni estetski dojam serija HONOR 400 uvodi AI način Filmske simulacije4 koji inteligentno analizira osvjetljenje i detalje subjekta kako bi stvorio zadivljujuće filmske efekte prilagođene sceni. Nadograđeni Harcourt portret način snimanja nudi korisnicima kreativne opcije za snimanje upečatljivih portreta s profinjenim osvjetljenjem.

Serija HONOR 400 također donosi jedinstvene AI alate za uređivanje. Koristeći Googleov vrhunski model za generiranje videa Veo 2 na Google Cloud Vertex AI platformi, korisnici mogu istraživati različite mogućnosti generiranja videa iz slika5, što premijerno dolazi u seriji HONOR 400. Značajka HD Pokretna fotografija čuva zlatne tri sekunde živih trenutaka, omogućujući jednostavno dijeljenje ili uređivanje filmskih isječaka na društvenim mrežama6. Prvi Kolaž pokretne fotografije jedinstvena je opcija koja omogućuje spajanje dvije do devet pokretnih fotografija u dinamične, filmske priče. Također, podrška za dijeljenje uživo fotografija između različitih ekosustava jamči besprijekorno i integrirano korisničko iskustvo7.

Uz to, serija HONOR 400 donosi niz inteligentnih značajki za poboljšanje fotografija poput HONOR AI Eraser, AI Outpainting, AI Izbriši prolaznike i AI Uklanjanje odraza.

Snažna baterija i unaprijeđene performanse hardvera

Serija HONOR 400 opremljena je 5300 mAh silicij-ugljičnom baterijom9, koja pruža dugotrajnije korisničko iskustvo, osobito u pokretu. Dizajnirana da radi na temperaturama i do -20°C čak i pri niskoj razini napunjenosti, baterija održava trajnost i funkcionalnost kao što su pozivi i video snimanja u svim uvjetima. Izrađena je za dugotrajnost, zadržavajući više od 80 % kapaciteta i nakon 4 godine korištenja10. U kombinaciji s HONOR 66 W žičanom SuperCharge11 tehnologijom uređaj se može napuniti do 44 % za samo 15 minuta12. Pokretan Snapdragon 7 Gen 3 mobilnom platformom13 i CPU Turbo X Game Engineom, HONOR 400 korisnicima pruža novo iskustvo igranja i bolju grafičku izvedbu. Uređaj dolazi s do 512 GB ultra-velike memorije, a ima i IP65 certifikat otpornosti na vodu i prašinu.

Napredna tehnologija zaslona za optimalno iskustvo gledanja

Za besprijekorno iskustvo gledanja u svim svjetlosnim uvjetima serija HONOR 400 dolazi s vrhunskim 5000 nita ultra-svijetlim zaslonom14. Zahvaljujući tehnologiji poboljšanja prikaza na sunčevoj svjetlosti i dinamičkom zatamnjivanju, korisnici mogu uživati u živopisnim bojama i oštrim kontrastima čak i pod direktnim suncem. Značajka Pomoć kod mučnine zbog kretanja15 pruža najkompletnije rješenje u industriji za ublažavanje mučnine i nelagode tijekom vožnje, smanjujući vrtoglavicu, osiguravajući ugodniju vožnju i bezbrižno korištenje pametnog telefona.

Pametan život uz MagicOS 9.0

Serija HONOR 400 koristi MagicOS 9.0, koji uključuje funkcionalnosti kao što su AI Prijevod, AI Snimač, Magic Portal, AI Minutes, AI Sažetak, AI Format, Magic Capsule, AI Alati za pisanje i AI Titlovi. Kako bi zaštitio korisnike od mogućih deepfake prijevara i osigurao online sigurnost, serija HONOR 400 integrira revolucionarnu tehnologiju detekcije deepfake sadržaja na uređaju, a dolazi i s Gemini AI asistentom iz Googlea16.

Predstavljamo HONOR 400 Pro

Osim iznimnog AI fotografskog iskustva i izdržljivosti standardne verzije, HONOR 400 Pro ima 50 MP telefoto kameru17 sa Sony IMX856 senzorom, 3x optičkim zumom i OIS-om koja omogućuje detaljno zumirane snimke. Opremljen je značajkom AI Poboljšani portreti koja pruža ultra-visoku definiciju portreta. Sa poboljšanim AI Super Zumom HONOR 400 Pro ima AIGC-pogonjen telefoto domet do 50x, savršen za snimanje udaljenih objekata. Izdržljivost je dodatno naglašena IP68 i IP69 certifikatima otpornosti na vodu i prašinu. Punjenje je superiorno s podrškom za 100 W žično i 50 W bežično punjenje. HONOR-ov model za prijevod poziva na uređaju omogućuje komunikaciju s brzim prijevodom do 6 jezika18.

Boja i promotivna ponuda

HONOR 400 dolazi u verziji memorije 8 GB + 512 GB i u bojama ponoćno crnoj i pustinjski zlatnoj, po maloprodajnoj cijeni od 549 eura. HONOR 400 Pro dolazi u verziji memorije od 12 GB + 512 GB, po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 799 eura i dostupan je u sljedećim bojama: ponoćno crnoj i mjesečevo sivoj. Tijekom promotivnog razdoblja od 22. svibnja do 12. lipnja 2025., ili do isteka zaliha pri kupnji HONOR 400 Pro pametnog telefona kupci ostvaruju 150 eura popusta na uređaj i na dar dobivaju HONOR noćno svjetlo s ugrađenim zvučnikom i bežičnim punjenjem.

Za više informacija posjetite HONOR stranicu www.honor.com/hr/events/honor-400-ponuda/.