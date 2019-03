''The Ethical Hacker'' je zvučan alter ego koji stoji kao stručni konzultant iza serije Mr. Robot te filmova Snowden i Nerve.

Riječ je o Ralphu Echemendiji, svjetski renomiranom stručnjaku za cyber sigurnost, koji će gostovati na Danima komunikacija u Rovinju.

Iza Ralpha stoji više od 20 godina karijere edukatora za hakiranje i sigurnost timova: US Marine Corps, NASA, Google, Microsoft, Oracle, AMEX, Intel, Boeing, Symantec i IBM.

Nakon što su u javnost pušteni materijali s Eminemova nadolazećeg albuma Ralph je kontaktiran da otkrije tko je to učinio, što je njegovu karijeru odvelo u smjeru glazbene i hollywoodske industrije sa čijim liderima radi na razvoju novih tehnologija u zaštiti konzumenata na virtualnoj platformi.

Vođen pitanjem "How Safe Are We?" (Koliko smo sigurni?) na nadolazećim 'Danima komunikacija' govorit će o hakiranju kao kreativnom procesu, krađi identiteta, prodaji podataka, lažnim vijestima vijesti i ranjivosti kriptovaluta.