Izraelska vlada je većinom glasova prihvatila sporazum o prekidu paljbe i puštanju taoca. Mnoštvo je sporazuma u prošlosti potpisano, a za kršenje se uvijek krivi druga strana

Sastanak izraelske vlade je trajao satima da bi na koncu ipak bilo objavljeno: Izrael prihvaća prekid paljbe u Pojasu Gaze s radikalnim Hamasom i on bi, kako je objavljeno u Kataru, trebao stupiti na snagu ove nedjelje već u 7 sati i 30 minuta po srednjoeuropskom vremenu. No sloge u izraelskoj vladi nije bilo: 24 ministara je glasovalo za, 8 ih je bilo protiv.

Najglasniji je bio ekstremno nacionalistički ministar sigurnosti Itamar Ben-Gvir koji je unaprijed zaprijetio napuštanjem vladajuće koalicije ako izraelska vlada prihvati sporazum s "dokazanim zločincima", kako se izrazio. Pozvao je i obitelji žrtava terorista neka ulože žalbu protiv dogovorenog puštanja palestinskih zatočenika u izraelskim zatvorima - tamošnje ministarstvo pravosuđa je objavilo popis od 737 Palestinaca o kojima se radi i koji bi vremenom trebali biti pušteni, među njima i osobe koje su osuđene na zatvorsku kaznu zbog ubojstva, pripadnika i Hamasa i Islamističkog Džihada i pokreta Fatah.

Hoće li pasti vlada Izraela?

Po izraelskim zakonima, žrtve imaju pravo uložiti takvu žalbu Vrhovnom sudu, a on ima onda 24 sata da ospori sporazum koji to omogućava. No promatrači u Izraelu vjeruju kako sud neće naći razloga osporiti sporazum, osobito jer se tu onda radi i o 98 izraelska taoca koje još uvijek drži Hamas.

Isto tako, čak i ako Ben-Gvir i njegovi nacionalistički ekstremisti napuste vladu Benjamina Netanjahua, čuje se kako bi izraelska oporba mogla barem neko vrijeme prihvatiti i njegovu vladu čak i ako više neće imati većinu u parlamentu.

Iako i Izraelci i Palestinci žele konačno mir i razmjernu sigurnost, nisu samo oni koji se pitaju, hoće li ovaj sporazum potrajati. I njemački kancelar Scholz je izrazio razumijevanje za suzdržanost Izraelaca i kako je "teško i bolno" prihvatiti sporazum s Hamasom koji nikad nije prestao težiti "potpunom uništenju" države Izrael. Ali smatra kako je "došlo vrijeme da se prihvati takav kompromis i da se "korak po korak" on provede.

Sve je spremno za sporazum

Nije isključeno da će sporazum već u prvim satima stupanja na snagu biti stavljen na kušnju: gotovo je pravilo da bude odstupanja i "tumačenja" sporazuma, bilo da je riječ o mjestima gdje je dogovoreno otvaranje koridora, položajima s kojih se trebaju povući izraelske snage i pomoći koja bi trebala stići Palestincima i gdje se opet i redovito samo "ona druga strana" optužuje za kršenje dogovorenog.

U toj nepovjerljivosti, egipatska televizijska postaja Al Kahera News je, pozivajući se na izvore u tamošnjoj vladi, objavila kako su zemlje posrednici - Egipat, Katar i Sjedinjene Američke Države - dogovorile oko "svih potrebnih priprema za provedbu" sporazuma o prekidu neprijateljstava. Oglasio se i palestinski predsjednik Mahmud Abas kako je Palestinska autonomna uprava "sve pripremila kako bi preuzela punu odgovornost za Pojas Gaze". Tu spada i povratak izbjeglica, osiguravanje nužnih usluga, nadzor graničnih prijelaza, a onda i obnovu uništenih zgrada u ratu. No obzirom na nizak ugled Abasa među Palestincima u Pojasu Gaze bi i ta najava prije mogla biti problem nego jamstvo trajnijeg mira.