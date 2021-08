Od 26. srpnja do 15. kolovoza, avanturistički par i influenceri Zuzia i Andrzej Treneiro, s Huawei Watch 3 Pro satom prijeći će više od 4 tisuće kilometara, od Atene u Grčkoj do veličanstvenog otoka Paga u Hrvatskoj, prolazeći kroz Bugarsku, Srbiju, Rumunjsku, Mađarsku, Austriju i Sloveniju. Otkrivat će znamenitosti od kojih zastaje dah te će isprobati adrenalinske ludorije. Od jedrenja jezerom Balaton preko vožnje jet-skijem pa sve do prolaska dubokim, mračnim šumama Transilvanije. Sve ove uzbudljive izazove svakodnevno će objavljivati na Huaweijevim društvenim mrežama.

Eurotrip u Hrvatskoj

Na ovom nevjerojatnom proputovanju naši avanturisti u Hrvatskoj će se susresti s Ivanom Alenom Pavićem i Damirom Kedžom te s njima zaroniti u lude avanture i zabavne izazove. I to 14. kolovoza od 10 do 14 sati na Pagu gdje će ova otkačena ekipa odraditi nekoliko zadataka s Huawei Watch 3 Pro satom. Detalje gdje su sve bili, što su sve radili i što ih čeka možete saznati na Huawei forum službenoj stranici, a s glavnim likovima ovog projekta možete se družiti i vi - dan nakon, 15. kolovoza od 16 do 20 sati. Tada će se održati Eurotrip MeetUp event s Huawei forumašima iz cijele Hrvatske gdje možete sudjelovati u raznim sportskim aktivnostima i izazovima, bolje upoznati cijelu ekipu, osvojiti atraktivne Huawei nagrade i biti dio službenog Eurotrip partyja zatvaranja. Prijave za MeetUp event otvorene su do 13. kolovoza do 12.00 sati na LINKU!

Putovanje puno izazove

Stari grad Atena, živopisne ulice Sofije te planine u Transilvaniji, samo su neka od mjesta koje će naši protagonisti uskoro posjetiti. Sudjelovat će i u aktivnostima kao što su bungee jumping, vožnja brdskim biciklima i skijaško trčanje, kako bi u potpunosti iskoristili brojne mogućnosti koje Europa nudi ljeti. Moći će, primjerice, posjetiti i tajanstveni dvorac skriven u transilvanijskim šumama od kojega se ledi krv u žilama. A za Facebook fanove, Huawei je pripremio na društvenim mrežama pravu zabavnu poslasticu - komunikaciju s ovim neobičnim avanturstima i odabir izazova s kojima će se naši protagonisti morati suočiti. A ove sve izazove pratite na Huawei Instagram i Facebook profilu. Zuzia i Andrzej će na Huawei Watch 3 Pro satu moći pratiti cijelo svoje putovanje, zahvaljujući naprednim senzorima kojima je ovaj uređaj opremljen. Pa tako će moći vidjeti kako spavaju, otkucaje srca, svakodnevno brojanja koraka, praćenja razine stresa i to sve dok se spretno penju oštrim planinama, mračnim šumama i kamenim cestam. A na taj će način provjeriti koliko je pametni sat koristan tijekom putovanja. Huawei Watch 3 Pro postat će potpuno nezamjenjiv tijekom ove zabavne avanture. Svoje pustolovine će moći pratiti i na savršenim FreeBuds 4 slušalicama, koje će im omogućiti nevjerojatno zvučno iskustvo, kao i Huawei MatePad 11 tabletu.

Ostale novosti iz Huaweija

Nedavno je krenula službena prodaja Huawei Watch 3 serije na hrvatskom tržištu, koja je kupcima dostupna u dvije varijante. Kupci mogu odabrati Huawei Watch 3 u Active izdanju koji dolazi s crnim remenom te Huawei Watch 3 Pro, classic edition s kožnim, smeđim remenom. Huawei je također lansirao i MatePad 11, prvi Huawei tablet koji podržava brzinu osvježavanja zaslona od 120 Hz, pružajući izvanredne i glatke vizuale. Nedugo nakon globalnog predstavljanja, Huawei je i lokalno lansirao svoje najjnovije stereo bežične slušalice (TWS) Huawei FreeBuds 4 koje dolaze s Adaptive Ear Matching (AEM) tehnologijom, po prvi put korištenom za slušalice open-fit dizajna. Ne propustite posebnu limitiranu ponudu - uz kupnju FreeBuds 4 slušalica na poklon ćete dobiti Huawei Band 6 pametnu narukvicu!