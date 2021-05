Provedite posljednji rujanski vikend istražujući veličanstvene planinarske staze u Hrvatskoj

Planinarenje je prekrasna aktivnost koja iz godine u godinu stječe sve veći broj poklonika. I to s punim pravom, jer prednosti planinarenja uistinu su brojne; od jačanja fizičkog i mentalnog zdravlja, do otkrivanja zadivljujućih ljepota prirode, preko čistog zraka i punjenja baterija na tzv. digitalnom detox-u do upoznavanja istomišljenika i sklapanja divnih prijateljstva. Zanimljiva je i činjenica kako su kroz povijest čovječanstva ljudi često odlazili na planinu po inspiraciju i odgovore na pitanja, a s nje se vraćali produhovljeni i bistrog uma.

Idealno vrijeme za planinarenje je kasno proljeće ili rana jesen, a upravo u potonjem razdoblju održava se jedno od najatraktivnijih planinarskih događaja u Hrvatskoj - HIGHLANDER EXPERIENCE. Ovaj „mlađi brat" višednevnih i zahtjevnijih „starijih" HIGHLANDER & HIGHLANDER 55, idealan je za sve planinare početnike s manje iskustva pod nogama, koji tek ulaze u svijet planinarenja. Sudionici trebaju pješačiti 30 km, za razliku od 100 km (HIGHLANDER) ili 55 km (HIGHLANDER 55) unutar kojih se nalazi 1 kontrolna točka + start i cilj za najviše dva dana i jednu noć. Premda će u prirodi prenoćiti samo jednu večer, šator i spavanje pod zvijezdama ključne su karakteristike koje određuju ovaj događaj i daju mu predznak "nezaboravnog" - na taj način svi zainteresirani će zaista imati prilike iskusiti pravu esenciju HIGHLANDER doživljaja.

Staza HIGHLANDER EXPERIENCE-a može se još okarakterizirati kao "Velebit u malom", s obzirom kako je složena na način da u tih tridesetak kilometara sudionici prođu svu različitost terena i prirodnih ljepota koje Velebit nudi: pogled na more, hodanje po stijenama, kroz šume. Kružnog oblika, staza se u potpunosti nalazi unutar Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, s time da je 50% staze s kontinentalne strane planine, a 50% s primorske strane planine. Važno je još napomenuti kako, iako se radi o planinarskom događaju pogodnom za početnike, sudionicima se preporučuje doći u dobrom fizičkom stanju, s obzirom da ima nekoliko većih i zahtjevnijih uspona, posebice drugog dana hike-a.

HIGHLANDER EXPERIENCE će se tijekom posljednjeg vikenda u rujnu, pa se može nazvati i svojevrsnom vikend varijantom, jer sudionici završavaju događaj tijekom nedjelje i na taj način imaju fleksibilnost u slučaju da nisu u mogućnosti izbivati s posla radnim danima kako bi prisustvovali na druga dva formata događaja - koji se uglavnom završavaju od ponedjeljka do srijede (pa i četvrtka). Dio HIGHLANDER EXPERIENCE prolazi Premužićevom stazom koja predstavlja arhitektonsko remek djelo - gotovo je neprimjetno stopljena s prekrasnom prirodom i okolišem koji ju okružuje, odlična je za početnike, jer je pogodna za hodanje i nema strmih terena, a jedinstvena je i po načinu na koji je izgrađena - koristeći samo tehniku suhozida.

HIGHLANDER EXPERIENCE, kao što sam naziv govori, pruža mogućnost svojim sudionicima osjetiti djelić HIGHLANDER duha i motivirati ih u nastavku daljnjeg planinarskog iskustva. Unutar 33 uzbudljiva sata, svi zaljubljenici u aktivan život imat će priliku istražiti dio Velebita i boraviti slobodni ispod zvjezdanog neba. Rezervirajte 25. i 26. rujan za ovaj jedinstveni doživljaj i priuštite si avanturistički vikend koji ćete pamtiti cijelog života.

